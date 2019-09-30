《大富翁10》將推出　孫小美、阿土伯回歸PC　重温5個集體回憶

距離前作10年有多，最近台灣遊戲公司大宇資訊宣佈將會推出《大富翁10》，讓港台不少網民都大呼童年回來了！新作中，在《大富翁8》中被消失的阿土伯、官推女主角孫小美，還有更多經典角色人物都將會再次出現，最讓一眾粉絲期待的，當然是能夠再次重會棋盤世界中成為億萬富翁啦！

大宇資訊即將推出《大富翁》系列新作《大富翁 10》，遊戲仍然保留經典玩法，今次更與時並進加上組隊合作，讓不少粉絲都感到非常期待！

《大富翁10》即將推出！（《大富翁10》官方Facebook專頁）

在期待新遊戲推出的同時，當年玩《大富翁》的童年回憶，是不是立刻浮現在腦海中呢？《開罐Opener》與大家一齊盤點《大富翁》5個集體回憶，看看大家是不是真正的《大富翁》粉絲！

▼▼▼▼點擊盤點5個集體回憶▼▼▼▼

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看完以上5個共鳴事，是不是重拾不少童年回憶呢？《大富翁》玩家們將道具卡用到出神入化，除了以上提及的兩個道具，還有利用研究所研究核彈，炸毀對手的建築物；聘請四大惡人來協助自己等等，都讓人十分懷緬。

還有丹尼爾、烏咪等前作登場的人物，都讓人非常懷念。其實在新作《大富翁10》裏，官方網站已經確實了有6個經典人物會重臨棋盤。粉絲們即將有機會重溫他們的口頭禪了！

▼▼▼▼點擊6個登場經典人物▼▼▼▼

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新一代《大富翁10》已經開設官網，並不時更新相關資訊。有興趣的話可以進去看看，留意一下遊戲的最新消息！

《官方網站》

▼▼▼▼點擊看更多新作畫面▼▼▼▼