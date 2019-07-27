【初音演唱會】把你MIKUMIKU掉！　初音未來5個小知識

每年都會在海外各地舉辦的初音演唱會HATSUNE MIKU EXPO，終於要首次登錄香港了！但說到初音未來，究竟你對她的了解有多深呢？為了把「大家MIKUMIKU掉」，《開罐Opener》列出初音未來的5個小知識。大家快點在初音演唱會開場之前，加深對她的了解吧！

就算不知道誰是初音未來，相信大家都曾經被一首名為《甩蔥歌》的歌曲徹底洗腦。但你知道這位綠色頭髮的虛擬女歌手，究竟是什麼來頭呢？《開罐Opener》為大家總結了5個必知的小知識。你們知道這些有關初音未來的知識嗎？

【1】初音未來是什麼？

初音未來在2007年誕生，真身是Crypton Future Media, INC. 研發的虛擬女性歌手軟件。插畫家「KEI」為初音未來創造了虛擬形象，擁有特殊的電子歌聲和可愛的外表，任何人都可以使用其形象來為她編作歌曲，並上載至網絡。

這款虛擬女性歌手軟件被命名為初音未來，並由插畫家「KEI」為初音未來創造了虛擬形象。（網上圖片）

【2】初音未來的象徵物是大蔥？

在虛擬女性歌手軟體《初音未來》推出初期，初音未來推出改編自民謠《Levan polkka》的「甩蔥歌」，在動畫中手持大蔥，隨著節拍上下甩動，唱著洗腦的「Babalibaba balibali」的旋律，以這個形象瞬間深入網民心。甚至在隨後網民二次創作、和官方出品的時候，也默認了大蔥為初音未來的象徵物。

被網民認定初音的象徵物是大蔥，官方都直接用大蔥來宣傳初音。（網上圖片）

【3】初音未來有兄弟姐妹！

很多人都有聽過初音未來的歌曲，但其實初音未來背後有著一個龐大的家族。官方在推出初音未來前後，推出了數個虛擬歌手軟體及其虛擬角色，再推出後經過粉絲的二次創作，令這些虛擬人物之間有著緊密的聯繫。

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【4】世界上第一個使用全息投影技術舉辦演唱會的虛擬偶像。

2009 年起，初音未來跳出電腦的框架，運用 3D 全息投影技術現身於粉絲面前。消息公佈後，入場門票受到網民瘋狂搶購，甚至10年內舉辦了多次全息投影技術巡迴演唱會，在香港、上海、新加坡、印尼，甚至美國洛杉磯多個地方開場，演唱會都坐無虛席！

初音未來每年都會舉辦一場全息投影演唱會。（官方演唱會相片）

【5】曾擔任LadyGaga演唱會嘉賓

初音未來不僅紅遍全日本，在世界各地都有眾多粉絲。其中喜愛日本文化的美國歌手Lady Gaga都是初音的小粉絲。她於2014年舉辦「The ARTPOP Ball」北美巡迴時，曾邀請初音未來擔任開場嘉賓，是初音未來踏上世界舞台的一個重要里程碑。

Lady Gaga在演唱會前於Twitter宣布，將會邀請初音未來擔任演唱會嘉賓。（Twitter截圖）

看完以上5個小知識，有沒有覺得與初音拉近了距離呢？