隔壁病人大口吃雞排　香味傳遍病房　網民推5樣食物神反擊

大家有在醫院大型病房留宿的經驗嗎？如果病房內有病人買美食，陣陣香味更充積整個房間，你除了口水直流和難忍寂寞外，又可以如何是好呢？有網民就提出了5樣食物，可以讓你一秒脫離困境！

一但聞到食物的香氣，就會按捺不住，好想食啊！（《加油威基基》劇照）

病房食鹽酥雞排 氣味充斥病房

有台灣網民正經歷這個難題，並在【爆廢公社】專頁中發文吐苦水。他表示，住在旁邊床位的病人明明身處病房，卻吃起鹽酥雞排來，整間病房立刻充滿炸雞香氣，讓人肚子打鼓，口水直流。

網民表示難耐寂寞，因此就發文向網民傾訴自己想吃卻不能吃的心情。

網民創意5款食物神反擊

創意十足的網民立刻留言，更獻計提出了5樣食物來向隔壁網民病友神反擊。當中有些食物讓其他病人羨慕不已，也有些「傷敵一千，自損八百」。究竟是哪五款食物呢？

▼▼▼▼點擊看5款食物▼▼▼▼

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網民：醫務人員也想吃！

最後這位網民選擇買了臭豆腐來進行反擊，勢要將臭味傳回去，讓隔離床位的病人徹晚難眠。

雖然不知道最後隔離的病人有何感受，但有網民就默默擔心同樣想吃的醫務人員：「你們有想過醫務人員的感受嗎？」，並說笑指出要是得罪了醫務人員的話，明天就會把整個病房「處理掉」，認真搞笑！