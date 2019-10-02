選秀熱吹到體育界？　韓國電視台11月推「摔跤版101」！

《Produce 101》是韓國Mnet電視台的皇牌選秀節目，至今已經舉辦4季，每次也能造成熱話，帶起選秀熱潮，甚至將這陣「選秀風」吹到體育界！根據韓國媒體的報道，KBS電視台將於11月推出「摔跤版101」，實行將選秀元素加到節目之中。

摔跤近來在韓國是一種十分流行的運動／YouTube@KBS N截圖

下月推「摔跤版101」

根據韓國媒體「Sports Chosun」的報道，KBS電視台將於11月推出摔跤選秀節目，暫時定名為《我是摔跤選手》。比賽方式將與《Produce 101》相近，選手將參與不同的比賽及挑戰，然後由觀眾直接投票決定選手的去留。消息傳出後，不少韓國的摔跤粉絲都表示將會支持節目，認為是讓人認識摔跤的一個好機會。

facebook@대한씨름협회截圖

摔跤比賽影片瀏覽量高達170萬

多種現象也證實，摔跤的人氣於韓國變得越來越高。特別是一條第15屆全國壯士摔跤大會的決賽片段，累積超過170萬瀏覽量，而且不少人亦開始討論摔跤選手的身材、顏值。所以KBS電視台突然宣布推出「摔跤版101」，並不是毫無根據！

4名大熱選手

消息傳出後，不少人都十分關心到底哪些選手會參與比賽。其中討論度最高的4位選手，分別是黃燦燮（譯音）、金原振（譯音）、朴正宇（譯音）、以及許善行（譯音）。他們除了具備實力之外，顏值也非常高，被稱為「摔跤界的IDOL」。

▼▼▼即睇4位大熱選手▼▼▼