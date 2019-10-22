外國40歲男神網上授徒　教你5招結識異性　學懂即脫單有望

外國一名自稱中上級數的男神，將自己結識異性的技巧分享給廣大網民，不少網民抱著「袋錢入袋」的心態看畢全文，雖然大叔演繹得有紋有路，但網民們卻看似不太受落。 大叔的「追女攻略」究竟有沒有用呢？各位童貞魔法師們，《開罐Opener》決定立刻為大家仔細拆解全文！

如果這位大叔長成這樣，才有足夠說服力。（《鬼怪》劇照）

一位網民在Reddit上，將自己珍藏的「追女攻略」輯錄成Post，並羅列出5大點分享給全球民眾。標題簡單而吸睛，一句「5個認識女人的關鍵（他們看的是性格，不是樣貌！）」，引起不少網民注意。

這位樓主是一名40歲的單身男士，自稱不算十分帥氣，但身材尚算優秀，10分滿分也有6分至8分，稱為中上男神也不為過。他表示自己從不回頭看，因為自己只會向前走。他更表示如果遇到的女性對他沒有興趣，那麼這位女性一定是同性戀者或者已婚人士。

究竟這位自稱中上男神的外國男人，其5招「追女攻略」是否有用呢？我們即刻睇睇！

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（《開罐》製圖）

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大家看完之後，覺得這位中上男神的意見有用嗎？外國網民就看似不太受落，全因為這位老臘肉沒有公開自己的照片，即使說自己是六塊腹肌與D級胸肌也沒有人會相信！然而在帖文下留言的女網民們非常認同大叔的講法，更表示如果有一個懂得應用以上技巧的男人出現在眼前，絕對會接受追求。

記者則認為，其實只要先天或後天條件已符合異性需求，技巧差少少的問題也不大。之前日本男女網民各進行了投票，選出了各自理想另一半的必備條件。對於同在亞洲的香港人們，相信更為具有參考價值！

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大家也不妨從日本男性的角度出發，看看他們理想老婆的必備條件吧！

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