【韓流日常】《82年生的金智英》上映　3現象反映韓女性地位改善

一直備受爭議的韓國小說《82年生的金智英》近日被翻拍成電影。這部小說的主角金智英，從小到大經歷過或親眼看過不少女性受歧視的情況。雖然內容看似平平無奇，但卻引起很多韓國女生的共鳴，以及男性批評指小說無中生有。 這部小說可說是見證著韓國女性地位改變的作品，今集《韓流日常》將與大家分析反映了韓國女性地位正在改善的現象。

電影《82年生的金智英》劇照

《開罐Opener》新欄目【韓流日常】，輕鬆解讀當下韓流話題，和你一起做個「知性飯」。

故事反映男女不公問題

《82年生的金智英》是一本2016年出版的小說，主角就是一名生於1982年、名為金智英的普通韓國女性。在80年代，「智英」這個名字在韓國非常普遍，她的父親替她取名，除了突顯了她由出生開始就一直平凡的感覺，同時亦反映了女兒在韓國不受重視的現象。

智英的一生，見證著女性在韓國受歧視的種種情況。她原本還有一名妹妹，但父親卻因為「又是女兒」要求太太墮胎；上學時，又發覺學校對女生的校服限制遠比男生嚴格，更親眼目睹有男生在公眾場所非禮女生；到出來社會工作時，曾經試過被的士司機拒載，原因竟是「不想第一個乘客是女人」。

小說有中文譯版，香港各大書局有售／網上圖片

內容備受爭議

小說出版後，男、女讀者的反應非常不同。不少女生認為，小說內容非常寫實，完全能反映出韓國男女待遇不公平的問題。不過另一方面，男性則完全不認同小說的內容，認為是「無中生有」、「毫無根據」。不少藝人明星曾經公開說過自己是此書的忠實粉絲，例如Red Velvet的隊長Irene。不少Irene的男粉絲知道之後，隨即留言狂罵，甚至還把她的照片燒毀洩憤。而這次將小說拍成電影同樣受爭議。雖然電影尚未上映，卻已經在韓國的影評網上，已經有不少網民將電影評為「0分」。

雖然如此，但其實小說和電影都是韓國女性地位正在改變的證據之一。還有哪些現象反映了這些改變？

在韓國Naver上的評價，表示「不想看」的人比例遠遠超過表示「想看」的人

【1】針對女性的政策逐漸廢除

今年4月，韓國憲法裁決宣布，一直備受爭議的「墮胎罪」，以7:2的結果，決定為「不符合憲法」的判決，即代表以後墮胎並不屬於犯法的行為。憲法裁判所認為「禁止在懷孕初期墮胎，是過分侵害了孕婦的自主決定權，應該在一定程度上允許孕婦在懷孕初期墮胎」。宣布判決後，大批韓國女性於法院外歡呼，亦有部份藝人公開表示支持這樣的決定，例如Sulli。

去年4月，MBC電視台的前新聞女主播林賢珠（譯音）打破了多年的「潛規則」，作為韓國史上首名戴著眼鏡報新聞的女主播。一路以來，韓國的電視台規定所有女主播出鏡時需要化濃妝，亦有不准戴眼鏡出鏡的潛規則，但男主播則沒有這些嚴格規定。林賢珠表示，在做出這個「歷史性決定」之前，考慮了很長時間，她認為「戴眼鏡比較舒服」，亦想向社會傳遞一種戴眼鏡也是沒有問題的訊息。

林賢珠打破了韓國電視台多年定下來的潛規則

【2】韓劇、電影幫忙傳遞男女不平等信訊

相信不少人都是從韓劇得知韓國男人非常「大男人」，而女人的地位亦十分低。不過「今時唔同往日」，現在的韓劇或電影多了很多宣揚女權主義的畫面。除了《82年生的金智英》之外，去年播放的人氣電視劇《經常請吃飯的漂亮姊姊》亦充分反映了韓國女性地位正在改變的訊息。

這套韓劇並不像一般韓劇一樣，沒有高冷總裁、沒有華麗的背景，描述的只是一對平凡的姊弟戀情。但透過女主角反駁於職場上遇到的不公事，反映了韓國女性開始有自主權、遇到不公也可以發聲等正面的價值，打破了傳統韓劇的框架。

劇集裡，孫藝真被迫陪上司喝酒／《經常請吃飯的漂亮姊姊》劇照

【3】女性變得敢言

近幾年來，韓國女性變得敢言，遇到了不公的事，她們不再因為傳統價值觀而默不作聲。去年5月，首爾光化門爆發了「#METOO」運動最大規模的遊行集會，抗議韓國社會男女不平等的問題。之後，不少女性陸續站出來指證自己曾經被其他男人性騷擾，知名演員曹在顯、吳達秀等人亦因為被人指證而退出娛樂圈。

6月，一名知名的韓國Youtuber「Lina Bae」發起一場「素顏革命」，鼓勵女性不化妝、不打扮以素顏示人，獲得大批韓國女性響應，紛紛把自己的化妝品燒毀。

除此之外，早前因抑鬱症輕生的雪莉，生前亦因「果敢的行為」經常被關注。她因為經常不穿內衣而被網民罵翻，不過她直言「我不穿內衣是因為我覺得舒服」，不少女星也曾效法她的做法，例如MAMAMOO的華莎。

韓國近年來於化妝品、整形的消費持續下降，反映了韓國女性開始脫離傳統的思想。要達成男女平等的社會，單靠女性一方的努力是不夠的，為了實現目標，韓國男性還要多加努力，放下傳統的大男人主義，並多關心身邊的女性。