【韓流日常】韓媒公開恐怖黑粉排名TOP 7　在飲品落毒、殺害威脅

對於明星來說，ANTI粉絲（又稱黑粉）和私生飯一樣，都十分可怕。近日韓國節目公開恐怖ANTI粉的排名 ，其中東方神起的U-know，因為曾經於出道初期被黑粉陷害，於其飲品內落毒，而拿下第1名。該名黑粉其後向警方自首時表示，犯案原因只是單純因為討厭他。

東方神起的允浩曾經被黑粉落毒／SBS圖片

《開罐Opener》新欄目【韓流日常】，輕鬆解讀當下韓流話題，和你一起做個「知性飯」。

何謂ANTI粉絲？

根據韓國NAVER的解釋，ANTI粉絲（又稱黑粉）即是對某名人、明星極反感的人。變成黑粉各有前因，例如藝人沒有應粉絲要求而感到失望等，種種情況也有可能令熱情粉絲變成黑粉。

在電影《醜女大翻身》裡，女主角為一名整容女歌手，公開事實後被大批黑粉塗鴉車輛／《醜女大翻新》截圖

歷來最可怕黑粉TOP 7

節目《TMI NEWS》第11集公開了「無法超越的黑粉」排名。第1名為東方神起允浩(U-Know)的黑粉。2006年，一名20代的女生偽裝成工作人員潛入了電視台，並把一瓶加入了膠水的橙汁遞給允浩。他喝了之後，隨即嘔吐大作，幸好送院治理後並無大礙。事後該名女生到警署自首，並表示自己純粹因為討厭允浩而犯案，該事件令韓震驚。

↓↓↓click入去睇埋TOP2至7的黑粉可怕行為↓↓↓

+ 2

評論家：韓國的欺凌文化導致黑粉問題嚴重

韓國的黑粉文化似乎比其他地方嚴重。音樂評論家趙源哲（譯音）接受韓國電台時指，「雖然在外國也有黑粉文化，但我們國家的黑粉比較集團式。」他表示，因為韓國的年青人間「流行」集團式的欺凌，在校園也經常發生幾個人欺負一個人的情況。而這些人就是追星的飯團中佔了超過一半以上，所以這種欺凌文化便慢慢帶到娛樂的層面上。

2008年的Dream Concert，少女時代亦曾經被「黑海」攻擊／terrylv@egloos

黑粉對明星來說是必需品

雖然說黑粉和私生飯一樣，令明星感害怕，但亦有人認為，他們其實是娛樂圈生存的必需品。韓媒Joy news 24的記者於網站撰文表示，藝人有黑粉和私生飯，代表他們有一定知名度。而且人氣越多，黑粉和私生飯的數目都會越來越多。「熱血飯和黑粉其實是相輔相成。雖然他們是兩個極端的組織，不過這代表無論是正方還是反方，都有很多人討論」。所以，坊間亦有一句說話，指「有黑粉比起沒有人氣總算好」。