【韓流日常】改編漫畫韓劇接二連三開播　分析翻拍成熱潮3大原因

近年越來越多韓劇和電影都是翻拍網絡漫畫，例如《雲畫的月光》、《我的ID是江南美人》、《喜歡的話請響鈴》、《他人即地獄》等，大部份翻拍漫畫的劇集都獲得很好的反應，可說是收視保證。今集《韓流日常》，筆者將和大家探討翻拍網漫成熱潮的原因。

近日熱播的劇集《他人即地獄》亦是翻拍漫畫

《開罐Opener》新欄目【韓流日常】，輕鬆解讀當下韓流話題，和你一起做個「知性飯」。

近期有多部改編自人氣網絡漫畫的韓劇或電影推出，例如NETFLIX的《喜歡的話請響鈴》、OCN的《他人即地獄》以及即將於11月上映的電影《老千3》。其實，翻拍漫畫早在10多年前已經有先例，不少經典的韓劇都是改編漫畫，早至《浪漫滿屋》、《宮》，以至近年的《我的ID是江南美人》、《金秘書為何那樣》等。到底為甚麼翻拍漫畫會成為一種熱潮？

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翻拍漫畫成熱潮原因

【1】大眾有熟悉感

隨著智能手機的普及以及互聯網的發達，網絡漫畫於韓國亦越來越流行。韓國校服公司elite去年曾進行問卷調查，訪問了接近2千名中、小學生，結果50%的人都表示一天看3篇以上的網絡漫畫，只有6%的人表示自己不看網漫，可見網漫於韓國盛行的情況。所以，如果將網漫翻拍的話，除了能引起大眾的關注外，亦能輕易地獲得一定程度的人氣。

韓國中、小學生追看網漫的調查結果／naver@myelite1318

【2】題材新鮮

傳統的韓劇，經常都被人批評為「狗血」（即是陳腔濫調的劇情，例如失憶、有絕症等），就連韓國人也覺得這些劇集「無聊」。而漫畫的情節，通常都比一般韓劇新奇有趣，而且能打破傳統的局限，當劇集將原本只在漫畫裡面才出現的情節展示出來，一定能引起觀眾的新鮮感，亦能滿足他們的幻想。

近日熱播的《喜歡的話請響鈴》，講述一個新開發的手機app。如果在10米範圍內有喜歡你的人，手機便會響起來。雖然事件發生在校園內，看似和一般校園劇沒分別，但題材十分新鮮，所以獲得一致好評。《喜歡的話請響鈴》劇照

【3】著名編劇天價稿費

韓國著名的編劇，包括《鬼怪》和《太陽的後裔》的金恩淑、《來自星星的你》的朴智恩、《Signal》的金恩熙等。只要有她們的名字，就會有收視的保證。不過，她們的能力有限，年內能產出的劇本實在不多，加上有指這些知名編劇每集的稿費都超過1億韓圜（約港元67萬），餘下的只能由其他編劇來寫劇本。製片方與其投資在未知能否成材的編劇身上，倒不如選一些已經有一定人氣的漫畫為基礎！

金恩淑／SPOTV STAR圖片

雖然不少熱門的韓劇都是改編自漫畫，令人產生一種「凡是改編自漫畫的劇集都能成為大熱」的錯覺，不過事實上，年中有不少改編自漫畫的劇集，收視成績也是強差人意。例如玄彬、韓智敏主演的《海德、哲基爾與我》；南柱赫、申世景主演的《河伯的新娘》；柳俊烈、黃正音主演的《好運羅曼史》等，也是開播前討論度高，開播後卻越來越楣......能成功的翻拍劇只佔一小部份，當中有甚麼原因導致這樣的局面？

為甚麼不是每套翻拍漫畫的劇集都能成功？

【1】照板煮碗

由於漫畫有些情節刻意不畫得那麼仔細，預留一些空間給讀者自行想像。不過，如果影視作品都像漫畫一樣，不把每一個情節清楚展示的話，就會引起觀眾的疑惑，破壞劇情的流暢度。如果編劇於製作劇本的時候，沒有考慮到這一點的話，拍出來的作品自然會令觀眾感到無聊。

《河伯的新娘》收視低迷，被批評劇情欠缺連貫性，而且太離地／《河伯的新娘》劇照

【2】失去漫畫的特色

韓國一般的網絡漫畫可以連載2、3年，不過一般的韓劇只有16至24集，要將原著所有情節全部放進去可說是沒有可能。很多翻拍劇失敗的原因，都是因為劇本只剩下漫畫裡面最重要的情節，其他不太重要的情節全部被抽起，觀眾甚至要把原著漫畫看一次才知道劇集當中的來龍去脈。失去了原著特色的劇集，一定會令觀眾失望而回。

《喜歡的話請響鈴》的內容，與原著漫畫有不同。不過，編劇就算修改了與原著不同的內容，也沒有令劇集失去原著的特色，可說是成功的原因之一／《喜歡的話請響鈴》劇照

【3】演員與原著角色契合度低

選角問題，於拍攝翻拍劇的時候特別重要。當傳出某漫畫將「真人化」拍攝成為電視劇的時候，大眾最關心的，莫過於選角問題。如果演員與角色的契合度不高，觀眾亦很難投入去看。另外，現時亦非常流行選用人氣的偶像。雖然這些人氣偶像可能與角色的外表上非常相似，但礙於經驗問題，不少偶像都被批評為「腳演技」（演技差的意思）。