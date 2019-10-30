《太陽的後裔》男主原不是宋仲基？　10個幾乎錯過人生角色的演員

如果《太陽的後裔》不是宋仲基演、《回答吧1988》不是朴寶劍演，這些劇集還可以紅起來嗎？《開罐Opener》與大家盤點10個差點就錯過了人生角色的演員！

宋仲基／《太陽的後裔》劇照

【1】《太陽的後裔》：趙寅成→宋仲基

《太陽的後裔》可說是宋仲基的代表作。他飾演的軍人劉時鎮，充滿男子氣概。據說，編劇原先想找的演員並不是宋仲基，而是趙寅成這類的成熟類男星。趙寅成曾經與宋慧喬於《那年冬天風在吹》合作過，有一定的默契。不過趙寅成表示因為想要突破的演出，所以拒絕了邀請，更直接向編劇推薦了宋仲基來演。

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【2】《回答吧1988》：丁海寅→朴寶劍

朴寶劍憑著劇集《回答吧1988》一炮而紅。他所飾演的崔澤，雖然是一名圍棋天才，但於日常生活中完全不懂得照顧自己，而且一直對女主角成德善一片丹心，最終成功抱得美人歸。據悉，朴寶劍與丁海寅也進入了最後的選角階段，不過導演最後還是選擇了朴寶劍。仔細一看，兩位的氣場還真的是非常相似，可愛的狗狗相，笑起來令人有溫暖的感覺，都十分適合崔澤這個角色！

+ 6 + 5 + 4

【3】《德魯納酒店》池賢仲：李到晛→P.O

剛終映不久的人氣劇集《德魯納酒店》，由IU、呂珍九等人主演，而李到晛則飾演一千多年前IU暗戀的對象高青明，卻因為「一個是兵一個是賊」而不能相愛，最後更死在IU的懷內，被稱為「史上最悲慘的男配角」。不過原來，李到晛的選角起初並不是青明，而是P.O所飾演的池賢仲！

【4】《未生》：李帝勛、池昌旭、李鍾碩→任時完

任時完可說是憑著《未生》這套劇集擺脫了「偶像包袱」，正式晉升為「演員」。他所飾演的張克萊，是一名靠關係「空降」公司的實習生，同事的能力都比他高，所以在公司裡經常被欺負。據悉，導演曾經找過李帝勛、李鍾碩、池昌旭等人演這個角色，不過他們經常飾演檢察官、富家子弟、警察等角色，未免會給人先入為主的感覺！

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【5】《雲畫的月光》：金高恩→金裕貞

2017年播放的古裝劇《雲畫的月光》，收視成績非常好，當中不少人大讚飾演女主角洪羅溫的演員金裕貞，認為她穿起韓服非常有古典味。不過原來，編劇起初找的演員是《鬼怪》的「鬼神新娘」金高恩，只可惜她拒絕演出，最後才由金裕貞接演。

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【6】《建築學概論》：徐玄→​秀智

秀智之所以有「國民初戀」的稱號，就是憑著電影《建築學概論》飾演楊瑞英而得來。她於戲中飾演韓佳人的少女時代角色，成功引起許多人心目中的「初戀感覺」。當時電影公司最初找到是少女時代的徐玄，她本人是很想演這個角色，可惜經紀公司SM娛樂沒有替她接下，最後由秀智接演。

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【7】《屍殺列車》徐玄→​安昭熙

徐玄錯過的竟然不只「國民初戀」這個角色，原來由安昭熙於《屍殺列車》中飾演的女高中生金珍熙原本都是想找她來演！根據韓媒的報道，徐玄當時已經與導演進行過對劇本的階段，只可惜經紀公司因為電影的拍攝日程與少女時代的海外日程相沖，最後徐玄再次被迫放棄了一個好角色......

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【8】《繼承者們》鄭容和→金宇彬

由李敏鎬、朴信惠、金宇彬等人主演的《繼承者們》，相信是不少資深韓粉的集體回憶。其中金宇彬所飾演的崔英道，是一個雖然看似是一名壞學生，但內裡卻是深情地愛著女主角的痴情角色。據說，當時編劇是找了鄭容和來演這個角色，不過容和表示因為想挑戰演學生以外的角色而拒絕接拍。

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【9】《Kill me Heal me》：玄彬、李昇基→池晟

池晟於劇集《Kill me heal me》飾演的車道賢，是一個患有人格分裂症的人。他憑著精湛的演技，一人分飾7種不同的人格，獲得了多個演技大賞，包括2015年MBC演技大賞的「大賞」（最高級的獎）。原本車道賢這個角色是由李昇基接演，但之後又突然辭演，導演之後亦找過玄彬等演員，不過最後還是由池晟成為了最終的人選。

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【10】《醜女大翻新》：金喜善、秀愛→金亞中

相信不少人都有看過經典韓國電影《醜女大翻新》吧？金亞中憑著這套電影，獲得了2007年大鐘獎的最佳女主角。她所飾演的姜漢娜，原本是一名大肥妹，只能躲在幕後當代唱歌手。整容後，她的人生全新改寫，成為了當紅新星。原來，這個角色曾經向多個女演員提演，包括秀愛、金喜善等，但她們也均拒絕了。