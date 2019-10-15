日本川崎九龍城寨11月結業　全國瘋狂洗版：比香港更香港

重現昔日香港九龍城寨風貌，有著「電腦九龍城」、「廢墟遊戲中心」稱號的Warehouse川崎（「ウェアハウス川崎」）今日正式宣布結業。 該消息震驚日本全國，不少網民於Twitter曬出珍藏照片，記念這承載珍貴香港文化的聖地。

重現九龍城寨風貌的Warehouse川崎。（Twitter@urbex_34）

重現昔日香港九龍城寨



位於神奈川縣川崎市的Warehouse川崎於2005年開店，除了作為遊戲中心營運外，最為人熟悉的就是內部裝潢採用昔日香港九龍城寨的風格，而且還原度極高。



例如各招牌上的文字均由人手書寫，連裝飾用的垃圾都專程從香港空運到日本，因此一直深受國民喜愛，也是年輕人打卡聖地。



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結束14年營運



直到今早，有人發現店內張貼了結業通知，表示11月17日將會是Warehouse川崎的最後營業日，及後會正式結業。據了解，營運單位「ゲオホールディングス」表示「因種種原因決定結業」，未有透露詳細原因，但結業已是既定事實。



消息一出，隨即於Twitter瘋傳，並馬上登上Twitter熱門首位，有不少網民表示極度震驚及可惜，認為Warehouse川崎是「最棒的遊戲機中心」、「比香港更香港」、「藝術性超高的建築」，並希望結業後能以其他形式保留。

今早有人發現張貼了結業通知。（Twitter@iidx_close）

不少網民於Twitter表示可惜