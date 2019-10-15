日本川崎九龍城寨11月結業　全國瘋狂洗版：比香港更香港

撰文：抹茶仔
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重現昔日香港九龍城寨風貌，有著「電腦九龍城」、「廢墟遊戲中心」稱號的Warehouse川崎（「ウェアハウス川崎」）今日正式宣布結業。
該消息震驚日本全國，不少網民於Twitter曬出珍藏照片，記念這承載珍貴香港文化的聖地。
重現九龍城寨風貌的Warehouse川崎。（Twitter@urbex_34）
重現昔日香港九龍城寨
位於神奈川縣川崎市的Warehouse川崎於2005年開店，除了作為遊戲中心營運外，最為人熟悉的就是內部裝潢採用昔日香港九龍城寨的風格，而且還原度極高。
例如各招牌上的文字均由人手書寫，連裝飾用的垃圾都專程從香港空運到日本，因此一直深受國民喜愛，也是年輕人打卡聖地。
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結束14年營運
直到今早，有人發現店內張貼了結業通知，表示11月17日將會是Warehouse川崎的最後營業日，及後會正式結業。據了解，營運單位「ゲオホールディングス」表示「因種種原因決定結業」，未有透露詳細原因，但結業已是既定事實。
消息一出，隨即於Twitter瘋傳，並馬上登上Twitter熱門首位，有不少網民表示極度震驚及可惜，認為Warehouse川崎是「最棒的遊戲機中心」、「比香港更香港」、「藝術性超高的建築」，並希望結業後能以其他形式保留。
今早有人發現張貼了結業通知。（Twitter@iidx_close）
不少網民於Twitter表示可惜
ウェアハウス川崎が閉店するの衝撃すぎて...なくなる前にみんな1度は行くといいよ。この世界観は他にはない。 pic.twitter.com/uduai85YGW— 蒼丸ニキ@KOFASやろうぜ (@ERROR_codeXXXX) October 15, 2019