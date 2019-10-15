日本前摔角手被封顯瘦女神　獨家5大部位穿搭技巧　教遮虎背熊腰

天生虎背、熊腰、麒麟臂的大隻女生，要看上去纖瘦，少點穿搭技巧也不能。日本一位前女摔角手近年被封為顯瘦女神，練得一身man 爆身材的她，憑著神乎奇技的穿搭技巧在IG爆紅，教育大家變瘦原來不用燒脂，識襯衫已經打救到你！

即使身形微胖，只要懂得穿搭就能夠顯瘦。（Instagram@kinglilydesigner）

這位被稱為日本「顯瘦女神」的岡田友梨，曾是專業摔角選手，因為長期操練的緣故，手臂、肩頸與腰部都較普通女子的身材魁梧。為了讓自己看起來更有魅力，她在結束職業選手生涯後重返校園進修時裝設計，更成為後來在網路爆紅的契機。

女生在穿搭時，最介意的部位莫過於肩、手臂、腰、臀與腳以上5個部位（簡而言之即是全身上下都介意.......），岡田友梨的身材明顯就犯下以上所有問題。幸而進修設計的她對襯搭衣服有一手，因此經常將自己的陪襯心得上載至Instagram上，造福了不少微胖少女。

【1】肩寬膊橫

曾經是全職運動員，岡田友梨難以避免膊頭橫。就此她有這些配襯技巧。

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【2】麒麟臂粗大

不少女生即使身瘦，手臂也有Bye Bye肉，其實稍為遮掩就可以蒙混過去。

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【麒麟臂粗大】與肩膀同樣道理，用比較寬大的衣袖來遮住就好了。（Instagram@kinglilydesigner）

【3】熊腰難遮掩

中央肥胖難解決？注意好上身與下身的穿搭比例，並且選擇鬆身的衣服，就能夠輕易解決。

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【4】臀部肥大

不少人都有臀部大的問題。其實只要不選擇Slim Fit牛仔褲，加上簡單的穿搭就好了。

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【5】腳型不好看

有朋友介意自己的O型腿，但只要多穿鬆身裙褲或者裙子，就能夠更加顯瘦！

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她在社交媒體Instagram與Youtube上經常分享自己的配搭簡介，而且用作配搭的服飾簡單樸素，香港上班族與學生也能夠用作參考。如果有興趣的話，不妨追蹤她的社交媒體賬號，進修一下穿搭技巧，讓自己每天都更顯瘦！