EXO有超能力只排第2？　韓節目公開「以騎呢風格走紅的偶像」排名

要成為成功的K-pop偶像，除了要具備唱歌、跳舞實力之外，合適的形象和造型也很重要。不過，有一些偶像組合卻靠非常「無厘頭」的造型而出名。近日，節目《TMI NEWS》公開了「以無厘頭出名的偶像」排名，其中「擁有超能力」的EXO竟然只排第2！

EXO出道初期，曾經因為「超能力」被網民嘲笑／《MAMA》MV截圖

TEEN TOP的造型也是經典之一

【第6位】TEEN TOP

由長壽組合「神話」的Andy親自打造的組合TEEN TOP，2010年7月10日出道，經常挑戰不同的造型，當中不少髮型、妝容、服裝都非常惹人注目，被網民嘲笑。

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【第5位】Sandara Park

2NE1出身的Sandara Park，是圈內數一數二的童顏美女。她在2NE1的時候，曾經多次嘗試不同的造型，有「百變女王」之稱。網民認為，很多造型都是因為有她的顏值撐著，才不顯得奇怪。

+ 6 + 5 + 4

【第4位】2PM

2PM於2008年出道。有別於當時一般男團所走的可愛、陽光路線，他們選擇以充滿男人味的造型成功打響名堂，出道初期經常於舞台上「騷肌」，因而成為了「野獸團」的始祖。不過，他們不少舞台服裝也「出事」，經常被網民嘲笑。

+ 5 + 4 + 3

【第3位】文熙俊

90年代的人氣組合H.O.T，可說是韓流的始祖。其中隊長文熙俊的造型，一直都「走在潮流的尖端」，多次大膽挑戰前衛的服裝和髮型。當時，他經常用瀏海將一隻眼遮著，他解釋，因為自己的眼睛太圓，與整隊組合的風格不合，所以才會這樣做。

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【第2位】EXO

EXO，是「行星系」團體，意思是銀河系以外的行星，成員均有「超能力」。在出道歌曲《MAMA》的MV之中，展示了成員運用超能力的場面。而他們在上節目的時候，也經常被主持人拿他們的超能力開玩笑，就連他們自己也覺得非常尷尬！

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【第1位】NU'EST

騎呢中的騎呢，就是NU'EST了！節目形容，NU'EST是將所有無厘頭集一身的團體。出道初期的造型，真是「非常突出」。該集的嘉賓恰巧就是NU'EST的JR及Aron，對於自己的過去，他們也不堪入目！