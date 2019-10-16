Sulli疑因不敵惡評輕生　韓議會12月討論立《雪莉法》｜韓流日常

韓國組合f(x)出身的藝人Sulli（雪莉）疑因不敵抑鬱症於家中上吊自殺。 雖然Sulli平時經常以笑面迎人，不過背後卻受盡酸民的閒言閒語及批評，有網民認為，「惡評」就是殺死她的兇手，促請政府立法及修例，嚴懲網絡欺凌的人。

Sulli離世的消息傳出後，仍然有不少酸民留下惡性留言／ig@jelly_jilli

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雪莉患嚴重抑鬱症

事發於10月14日韓國時間下午3時21分左右，雪莉的經理人因為久久未能聯絡上她，出於擔心而到她家，遂發現她倒斃在家中。警方接報到場後，證實她已經去世，而且屍體已經彊硬。警方推測，她是在2樓的房間上吊自殺，並且在現場發現了寫有雪莉心境變化的便利貼，為了查明真相，將解剖屍體作進一步檢驗。根據韓媒的報道，雪莉生前患有嚴重的抑鬱症，近日有惡化的跡象。而她自己亦曾經於節目上剖白，指自己患有恐慌症和社交恐懼症。

雪莉的心理上一定承受了很大的壓力，才會選擇走上這條不歸路。雖然她已經離開了，但在死訊傳出後，竟然還有酸民留言攻擊她。根據韓媒的報道，有知情人士表示，雪莉曾多次向SM娛樂（所屬經紀公司）要求管理惡評，但SM疑沒有採取積極的態度，令惡評問題越來越嚴重。

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惡性留言不斷

2009年以組合f(x)一員於樂壇出道的雪莉，一直都是人氣很高的成員之一。但在2014年，網上突然開始傳流關於她的謠言，指她懷孕、墮胎，甚至指她割脈自殺，她更因為身心飽受創傷而一度停止活動，最後於2015年宣布退出f(x)。

退出f(x)之後，她專注於演員的發展。不過，惡評並沒有停止，特別是因為她經常上載不穿胸圍的照片而引起很多爭議。她曾經在節目《惡評之夜》上表示，覺得穿不穿胸圍是個人的選擇，「多戴胸圍對健康的確不好，我只是因為覺得舒服才不戴，而且亦覺得不戴才是最自然最美的。對我來說，胸圍只是飾物。」不過，不少網民認為，她這樣做只是想引人注意。

雪莉表示：「胸圍裡面的鐵線會影響健康。」／《惡評之夜》

雖然在鏡頭面前，雪莉一直以笑面迎人，但事實上，她曾經在《惡評之夜》上坦白表示，「雖然在外面我裝著明朗，但作為人類崔真理的時候，我的內心是非常黑暗」，表示自己有雙重的性格。她亦曾經於節目《真理商店》上表示自己患有社交恐懼症和恐慌症，坦言「不知道該怎麼克服」，但網民並沒有因為這樣而停止攻擊。

雪莉／ig@jelly_jilli

媒體煽風點火

雪莉曾經在節目上表示自己是的代表作「instagram」。每當她開直播，或者上載新照片後，都會成為韓媒爭先報道的對象。關於她的報道，少則幾十篇，多則幾百篇。雖然作為藝人，越多新聞是一件好事，不過關於雪莉的報道，大多數都是非常煽情和偏激。

9月28日，雪莉於IG上開直播期間，因為沒戴胸圍而不慎走光。韓媒隨即大肆報道，以「露出胸部爭議」、「雪莉露出胸部 會否構成罪」、「雪莉露出胸部爭議 是意外？是故意？」等煽情標題吸引讀者，報道內容同樣偏頗，將雪莉不慎走光的事，扭曲成為她故意地走光一樣。但是，越煸情的報道，越能吸引更多人留言討論。

根據韓媒moneytoday的報道，媒體界相關人士指「這些每分每秒也監視著雪莉的媒體，在她離世後又會再開展另一場生意，開始物色別人做目標」，這樣的惡性循環只會不斷重複，犧牲者將會繼續出現。

韓媒煽情的標題

現時法例沒有阻嚇作用

雪莉的離世，令大眾開始意識到惡評的嚴重性，要求政府立法管制留言和懲罰網絡欺凌的聲音也越來越大。但因為「惡評」也是言論自由的一種，往往留下惡評的人也沒有得到適當的處分，而最受影響的，就是藝人和公眾人物，若抵受不了惡評，就容易走上不歸路。雖然每次有這類事情發生時，都會有人促請立法，不過每次都會不了了之。

根據韓國現時的法例，對抗惡評唯一能做的，就能以「名譽受損」的罪名起訴留言者。Moneytoday報道指，這種只是非常消極的做法，而且藝人很多時候會因為面子問題或者需顧及形象，所以放棄唯一的懲罰方法。所以，要解決問題，必需要有更具體的法例，阻嚇留言者。一名不願開名的文化評論家在接受Moneytoday的訪問時表示，網民不應該覺得因為藝人是公眾人物，所以隨意地留下惡評也沒所謂，「藝人在成為公眾人物之前，也是一名有感覺的人類」。

根據韓媒imoneytoday的報道，多名韓國議員今（10月16日）向提出政府立《雪莉法》，限制網民於網絡世界留下惡性留言，獲100餘個團體支持。討論議程將會在12月初，亦即雪莉死後的「49齋」開始進行。

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