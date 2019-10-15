新入韓粉未必知道的5件K-POP事　泫雅原本是Wonder Girls成員？

近日韓網瘋傳一個消息—今年將入讀小學的小學生，多是於EXO神曲《Growl》推出的那年出生！其實KPOP流行多年，倒有不少集體回憶，有些對年輕韓粉來說更是聞所未聞，例如：「性感小野馬」泫雅竟然是Wonder Girls的元祖成員！以下5件經典的KPOP事，又有沒有勾起你的兒時回憶？

泫雅

【1】泫雅曾是Wonder Girls成員

有「性感小野馬」之稱的泫雅，自從公開和金曉鐘的戀情後，便退出了原公司Cube，轉至PSY的公司發展。眾所周知，泫雅原本是Cube旗下的女子組合4minute的成員。不過，原來她在加入Cube之前，是Wonder Girls出道時期的成員，有份參與出道歌曲《Irony》的演出。

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【2】Super Junior是13人組合

曾經是不少90後心目中的男神組合Super Junior，2009年憑著《Sorry Sorry》一曲捲席全球，是當時韓國最紅的男子組合之一。不過自從《Sorry Sorry》之後，陸續有成員因各種原因退團或暫停活動，包括強仁、晟敏、韓庚、起範等，現在活躍活動的成員有利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、始源、東海、厲旭、圭賢。

【3】東方神起原是5人組合

東方神起對現在的年輕人來說，可能只是一個年資很長的2人組合。其實早在15年前，他們是稱霸整個韓流界的5人男子組合，原始成員除了現在允浩及昌珉外，還包括金在中、俊秀以及朴有天。不過，就在他們最紅的時候，在中、俊秀及朴有天則以「收入分配不均」為由向公司提出合約無效，並另組JYJ繼續活動。

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【4】Jay Park原本是2PM的隊長

Rapper兼娛樂公司AOMG的老闆朴宰範Jay Park，原本是組合2PM的隊長。2008年，Jay Park連同其他6名成員一同出道，次年憑著《Again & Again》一曲人氣急升，他們更因為身材健碩而獲得「野獸團」之稱，其中Jay Park可說是當時人氣最高的成員。不過，正在他人氣急升的時候，網上卻不斷流傳他曾經發表「討厭韓國」的言論。在種種不利的因素下，他終於在2010年退出2PM。

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【5】具荷拉並非Kara原始成員

2007年出道的Kara，一開始是4人組合，後來成員成熙退團，才加入具荷拉、姜知英，成為廣為人知的5人形式Kara。不過2014年，知英、Nicole宣布退團，公司透過真人秀節目選出一名新成員，Kara再次變為4人組合。