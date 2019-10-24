【秋日好去處】 嚴選6個市區隱世野餐勝地　樂富、西營盤超大草坪

香港人生活壓力大，加上近月社會氣氛令人透不過氣，有時候需要鬆一鬆。最近天氣開始轉涼，可以跟朋友們去野餐，放鬆心情。小編今次推介香港6個位於市區的隱世野餐地點，不但交通方便，而且有大遍青草地供大家休息小聚，好好放空一下。

【1】隱世草地：樂富配水庫公園

樂富邨後山的樂富配水庫休憩花園，連接樂富公園，可在獅子山山景下野餐。這裡有涼亭、長木椅等設施，但遊人甚少，環境清幽，是野餐的好地方。從花園行大約5分鐘就有公廁，非常方便。補給方面，到附近的樂富廣場、樂富街市及熟食檔，可以買到不同種類的食物。

交通方便指數 ⭐⭐⭐⭐

打卡指數 ⭐⭐⭐⭐

補給便利指數 ⭐⭐⭐⭐⭐

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樂富配水庫公園 地址：樂富富安街 前往方法：樂富港鐵站A出口，步行約20分鐘

【2】超大草地：南昌公園

南昌公園因黃花風鈴木而聞名，就算不是花期，這裡的大草坪在香港的公園中都數一數二。這幅面積達2萬平方米的超級大草坪，就是野餐的好地方。公園內有洗手間，補充物資方面可到港灣豪庭或南昌邨。

交通方便指數 ⭐⭐⭐⭐⭐

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南昌公園 地址：深水埗深旺道 20 號 前往方法：港鐵南昌站D1出口，步行約10分鐘

【3】設施配套極多：佐敦谷公園

佐敦谷公園是熱門野餐地方之一，除了地方夠大，位置亦很方便，在港鐵彩虹站可以乘小巴或巴士到達。每到週末也有不少「一家大細」或一班班閨密好友，在這裡野餐。要找補給品，可到附近的順利商場和順安商場。野餐外還可以到公園內有迷宮花園、遙控模型賽車場和溫室等，設施配套極多。

交通方便指數 ⭐⭐⭐⭐⭐

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補給便利指數 ⭐⭐⭐⭐⭐

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佐敦谷公園 地址：九龍觀塘新清水灣道71號號 前往方法：港鐵彩虹站乘小巴54S或巴士29M，在順利紀律部隊宿舍步行約 5 分鐘

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