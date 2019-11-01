《意外發現的一天》演員原來很有緣份　端午南柱、一天珠多曾合作

改編自漫畫《意外發現的七月》的韓劇《意外發現的一天》自播出以來人氣一直有增無減，連續兩周成為了話題劇1位的劇集，劇中的演員亦因而爆紅。 以下這5件關於劇中演員的事，大家可能還不知道呢！其中飾演「一天」的路雲以及飾演「珠多」的李娜恩，原來曾經在其他劇集上演過「床戲」！

金惠允、路雲／《意外發現的一天》劇照

路雲、金惠允／《意外發現的一天》劇照

【1】路雲、李娜恩曾演「床戲」

在《意外發現的一天》中飾演一天的SF9成員路雲，以及飾演珠多的APRIL成員李娜恩，原來曾經在2017年的tvN劇集《大家的戀愛》中合作。當時路雲只是以特別演出的身分演出，飾演李娜恩的好友兼前男友。

【2】金惠允、金永大曾合作

飾演殷端午的金惠允，與飾演吳南柱的金永大，曾經在2017年的網劇《全知單戀視角》的特別篇中合作。他們在該劇中並不是飾演情侶，而是一對很久沒見的朋友。雖然觀眾可能對金永大不太認識，但原來他一直活躍網劇世界，有追看網劇的粉絲應該對他並不陌生。

【3】李娜恩、鄭乾柱曾合作

飾演李道華的鄭乾柱，以及飾演珠多的李娜恩，都曾經出演2018年的網劇《A-TEEN》。不過，當時鄭乾柱只是以客串身分出現，飾演一名體育老師，而李娜恩則是該劇的女主角，是一名女高中生。李娜恩亦憑著這套劇人氣急升，而這套劇集今年亦播出了第2季。

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【4】金惠允連續2次與SF9成員合作

相信大家對金惠允一點也不陌生吧？在《意外發現的一天》前，她去年已經憑著劇集《天空之城》而爆紅。她在《天空之城》飾演一名富二代，性格孤僻又自私，為了成績不顧一切，並且喜歡由另一名SF9成員燦熙所飾演的黃宇宙。上一次沒能與燦熙在一起，希望今次她能夠和路雲修成正果吧！

【5】李在旭的出道作為《阿爾罕布拉宮的回憶》

由炫彬、朴信惠的劇集《阿爾罕布拉宮的回憶》，去年播出，取得不錯的成績。大家還記得燦烈在劇中飾演朴信惠的弟弟鄭世周嗎？他在劇中飾演研發遊戲的中心人物，更一度離奇失蹤，和他一起研發的一名韓籍西班牙學生更離奇死亡。原來飾演該名西班牙學生的演員，正正就是在《意外發現的一天》中飾演白經的李在旭，這套更是他的出道作品呢！大家有認出來嗎？