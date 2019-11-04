Pocky Deco Art 雙11登陸香港　即睇7個Pocky打卡點及4款可愛精品

「雙11」不僅僅是上網購物的日子，更加是一年一度單身人士大熱慶祝的Pocky Day！今年「雙11」，曾經在日本、台灣大熱的「Pocky Deco Art」逆市登陸香港，更帶來多個打卡點與Pocky精品，無論是情侶還是閨密都不可錯過！

之前在台灣大獲成功的Pocky Deco Art登陸香港，展覽有多個打卡點，男朋友們是時候練習一下拍照技巧了。（玩美攝影棚Studio x Pocky Deco Art）

台灣大熱Pocky展覽登陸香港！

各位Pocky粉絲們，還獨自一人拿著Pocky進食嗎？之前在台灣大獲成功的「玩美攝影棚 Studio x Pocky Deco Art 展」終於要登陸香港了！

這個分別在台北與高雄等地舉辦的Pocky展覽，除了因為大玩共鳴而獲得不少粉絲支持，更因超可愛的打卡點而在各地獲得不少迴響！

👇👇👇按圖看台灣活動照片👇👇👇

登陸香港7大Pocky打卡點

今次展覽登陸香港，將會在會場打造7個打卡點，到時候各位粉絲就可以人手一包Pocky，與巨型Pocky擺設合照了！記者受到消息後，立刻為大家預計「最值得打卡排名」，立刻點擊下方場地預測圖！

👇👇👇按圖看香港展覽打卡點👇👇👇

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粉絲必入手可愛Pocky精品！

展覽不僅有7個打卡點，隨著今次「玩美攝影棚 Studio x Pocky Deco Art 展」到港，還有4款超可愛旅遊精品！記者即刻為你開箱，立刻點擊下圖，睇全部Pocky精品！

👇👇👇按圖看精品實物👇👇👇

其中Pocky證件套、行李箱和旅行帶是今次活動限量的「Pocky 上機懶人包」套裝。只要在活動期間，在領展旗下指定商場或街市以電子消費滿指定金額，就可以獲得以上三件精品！

Pocky吹氣棒 -置身於舉行Pocky打卡場地，又怎麼可以沒有巨型Pocky旁身呢？（HK01 攝）

另外，只要在活動期內，只要在活動會場中參與遊戲，只要符合條件就能夠免費獲得一套Pocky吹氣棒，拿著打卡就最為合適，可愛感立刻急上升！

Pocky精品超可愛！（領展）

活動詳情

日期：2019年11月11日至2020年1月5日 開放時間：中午12時至下午8時 地點： 樂富廣場B區一樓中庭及各樓層

活動細節