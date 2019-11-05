一田購物優惠日eShop搶先開鑼2折起　必搶半價藍牙耳機

邁向年尾，各大百貨公司都減價促銷。YATA一田百貨將在11月中開始舉辦「一田購物優惠日」活動，但在實體店減價活動開始前，部分減價貨品將會率先在網上商店 YATA eShop 登場。《開罐Opener》為大家介紹至可愛、至吸引的7件必搶精品！

正值SOGO崇光感謝祭開鑼當日（6日），一田百貨在eShop率先推出多款優惠精品。多款旅行用品、床品套裝與精品，將以低至約2折優惠發售！

【一田購物優惠日】優惠產品超級多，不少商品價格更低於市面價格。（YATA）

一田百貨的商品品質不錯，但因為單價一直較高而讓不少年輕人卻步。然而經《開罐Opener》記者上網檢查發現，不少商品經減價之後都相當值得入手。

優惠商品當中不乏年輕人大熱公仔Kakao Friends、迪士尼角色與角落生物，物件更相當實用，無論帶回學校還是拿回辦公室都非常適合。記者立刻為大家精選7款必搶優惠商品！

【推薦商品の一】KAKAO FRIENDS床品套裝連攬枕

【推薦商品の一】KAKAO FRIENDS床品套裝連攬枕 // 以Ryan與Apeach為主角的床單套裝，絕對是KAKAO粉絲必入手名物！// 優惠價：$699（原價：$1,357）（YATA）

KAKAO是近年大熱的通訊軟件，當中獨家貼圖角色KAKAO FRIENDS更成為年輕人熱話。這套床單套裝以當中角色Ryan與Apeach為主角，絕對是KAKAO粉絲必入手名物！

【推薦商品の二】WINNIE THE POOH四輪拉桿喼20"/24"

【推薦商品の二】WINNIE THE POOH四輪拉桿喼20“ // 拉著小熊維尼周圍走的機會不是人人有，襯現在優惠價格趕緊入手！// 優惠價：$599（原價：$1,970）（24“+$100）（YATA）

迪士尼卡通人物小熊維尼享譽全球，這款行李箱備有雙層防盜拉鏈，現在更有近3折優惠，絕對是不可多得的入手時機。

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記者在以上精選了7款必買商品，但並非代表只有這7款商品值得選購。記者發現優惠商品經減價後，價格相當吸引，商品單價更比市價同類型商品更便宜！

👍即刻睇清搶購攻略！

1. 先Bookmark心水商品準時搶購！

優惠商品雖然多到眼花繚亂，但記者實測YATA eShop設計簡單易掌握，尋找心水商品分類也非常容易。現在YATA eShop官方網站可以預先瀏覽優惠及限定商品，有興趣購買的朋友可以預先Bookmark網頁鏈接，預備開鑼當日準時搶購！

2. 留意每日限定發售商品！

與其他網店促銷一樣，一田購物優惠日同樣有每日限定優惠商品（見下圖），另外有不同精品在不同日子開始發售。如大熱的KAKAO FRIENDS與角落生物的部分精品，都會分別在7日與8日開始發售，想要購買的朋友就要細心留意了。

【一田購物優惠日】一田減價於明日(6日)搶先開閘，屆時可以在網路上優先購買限定商品！（YATA）

3. eShop星期三限定3倍積分優惠

如果已經是YATA會員就要留意了！因為一田百貨在購物優惠日推出會員限定優惠，活動首日（6日）在網店消費的話，就能夠獲得3倍積分優惠，網購消費$1賺3分！但如果並非一田百貨的忠實顧客的話，這項優惠的確不太吸引。

網購免搬、免迫、免排隊

為方便各位輕鬆網購，一田百貨與順豐合作，只需$35便可享送貨服務，到港、九、新界20個指定順豐站自取。顧客也可免費選擇到沙田、大埔、荃灣及港島新分店北角取貨，相當貼心！