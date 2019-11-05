韓國票選「身高差令人心動」的男星　路雲首位　第2名令網民笑翻

最近憑著韓劇《意外發現的一天》而人氣急升的路雲，以高票當選由韓網舉辦的「身高差、手大小差、身形差令人心動的明星」選舉的第1名。緊接排在第2名的，竟然不是韓星，他無論體型還是外表上，也與路雲有很大差別，令網民笑言「到底這結果是否出自同一個選舉？」

路雲／FNC圖片

路雲與金惠允的身高差距30cm／《意外發現的一天》劇照

【第1位】路雲

韓網dc inside近日舉辦了「身高差、手大小差、體型差而令人心動的明星」選舉。其中近期因劇集《意外發現的一天》而人氣急升的路雲，以得票率44%當選第1名。身高190cm的他，於劇集中與身高160cm的金惠允合作，二人的身高差實在太萌、太令人心動了！

+ 3 + 2

【共同2位】THE ROCK、尹鈞相

人稱「THE ROCK」的美國巨星Dwayne Johnson，與韓國演員尹鈞相以得票率11%成為共同2位。網民笑言，看到THE ROCK在名單上出現時，不禁笑了出來，「與路雲差別很大」、「我在懷疑眼睛有沒有看錯」。THE ROCK曾經是世界摔角手，非常大隻，身高1.96米。

現年32歲的韓國演員尹鈞相，則出演多套人氣劇集，包括《Doctors》、《先熱情地打掃吧》、《臨時制先生》等。他的身高有1.91米，早前跟1.61米的金裕貞合作時，亦因為「身高差」而曾經登上熱搜。

第4名再次出現非韓籍明星！由扮演「雷神」的澳籍演員Chris Hemsworth獲得，得票率為8.9%。而5至10名的分別是金宇彬、趙震雄、金英光、徐章勛、劉智泰、以及鄭雨盛等韓國演員。