黑澀會Albee泰國沙灘露出美背　N小時後崩潰：多了一件隱形比堅尼

Albee（范乙霏）外貌甜美且擁有C罩杯好身材，忙碌工作之餘，不忘和粉絲分享生活，她近日飛往泰國旅行，「在大自然面前，什麼煩惱都微不足道。」大方脫下罩衫享受日光浴，紅色Bra讓不少男網友狂噴鼻血：「太性感了！」

照片中，可以看到Albee在一片蔚藍海洋前取景：「千辛萬苦登上8號島的斯米蘭石，能見此等美景一切都值得了。」深色軟帽搭配印花罩衫，渾身散發度假氛圍，半脫下衣服露出內搭Bra，雪白美背幾乎全被看光，回眸一笑融化不少粉絲。

Albee泰國小島解放紅色Bra。（IG@albeefin）

原來Albee此行是前往有「小馬爾地夫」之稱的泰國斯米蘭群島，由於島上有規定不能穿任何拖鞋或海灘鞋，鞋子在上船前就被收走了，只好單穿當地賣的厚襪子走山路，儘管過程艱辛，但看到美景的那一刻都值得了：「剛才的崎嶇難行，來到此地車程和船程的長途跋涉，多麼不容易的疲勞感立刻拋到腦後。」

Albee不時在網上分享性感照。（IG@albeefin）

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但讓Albee崩潰的是，正當她恣意享受陽光照射時，屁股卻忘了擦防曬乳，導致出現色差：「在泰國島上曬出陰陽屁…………陰陽屁精4（是）我，身上有一件隱形比基尼了。」此事也意外引起不少女網友的共鳴。

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