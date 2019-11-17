黑澀會富二代慳到盡？CEO爸爸身家破億禁炫富　中學零用僅得250蚊

前「黑澀會美眉」薔薔（林嘉凌）說話風格直率辛辣，深得粉絲喜愛，爸爸是台灣知名二手車商董事長，身價至少30億（台幣、下同），從小含著金湯匙出生，卻連花錢買一雙3000元的鞋子都被爸爸痛罵，到現在不只沒有名牌包，連開的車都是58萬的T牌國產車，不像一般富二代常常能在社群網站炫富。

一般人對富二代的刻板印象就是愛炫富，觀感都不怎麼好，薔薔上《爆賺公社》透露，雖然也是千金出身，但因為爸爸從小軍事化的教育，中學時期每個月只給1000元零用錢，高中時她拿到爸爸給的附卡，開心買了一雙3000塊的鞋子，沒想到此舉惹火老爸，當場就把附卡剪掉，爸爸怒罵：「附卡拿去是給人家看的，不是給你拿去刷的！」

薔薔林嘉凌刷卡買3000塊台幣的鞋子惹火老爸。（Youtube@爆賺公社）

此外，就連一般富二代都會有的名車，薔薔一輛都沒有，從考到駕照後11年開的車就是T牌最基本款的國產車，市價只要58萬元，到現在換了好幾台，爸爸都堅持只能買這一款，認為開名車等於是幫車商免費打廣告，「我們不要那麼虛榮，開好車都是騙子在開的！」

薔薔身為富二代，中學時期零用卻僅得1000元台幣（約250港幣）。（Youtube@爆賺公社）

薔爸生性節儉，即使已經是公司董事長也沒有改變，家裡3、40年沒有裝潢，鐵捲門不是自動的，每次打開都必須要手動開啟，薔薔房裡還是只有一盞電燈泡，她自己另外買了一個立燈，有次出門前忘記關，爸爸就傳簡訊來狂罵：「做人沒有必要這麼自私，電費不是你在繳的，浪費電自私又虛榮，沒教養！」讓她當場傻眼。

薔薔林嘉凌經常在IG分享性感照（IG@chialing_maze）

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