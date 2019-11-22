記者實試│推介3間旗袍租借店　$368全日包造型、場景　附穿著貼士

去韓國一定會穿著韓服打卡，去日本就會著和服，那麼香港呢？其實香港都有特色服飾，而且超適合打卡影靚相，正是《金宵大廈》、《花樣年華》中經常出現的旗袍！其實在香港也可以租借旗袍，而且價錢不貴，可以一試！

旗袍凸顯女性柔美，令人變得溫柔又知性。想一試旗袍？《Opener》就為大家整理比較三間位於港島的旗袍租借店，讓大家找到適合自己的租用計劃，並提供4大貼士，讓大家美美的穿著旗袍打卡！

▼▼▼點擊影片看旗袍租借▼▼▼

【租借旗袍小貼士】

這次《Opener》就找來其中一間旗袍租借店「20s貳拾年華」的店主Pandora，提供一些租借旗袍、穿著旗袍的小貼士，讓大家都可以美美打卡。

▼▼▼點擊圖片看穿旗袍小貼士▼▼▼

【中上環租借旗袍店推薦】

20s貳拾年華旗袍店裝潢溫馨像家。（莊堅毅攝）

【1】20s貳拾年華旗袍店 每件都獨一無二

店舖位於上環站附近，步行距離約5分鐘。店舖內兩百多套旗袍，基本上每一件都是獨一無二。大家上來可以試身挑選，如果客人不多，可以多試幾件，挑選出最喜歡的款式，記者當天到店內也花了好長一段時間挑選心水旗袍呢！換衣之後，就會有專人為你盤髮、配搭飾品，在盤髮時店員會細心留意客人面型，建議合適的髮型。

至於隨身物品，可在店內借用外出用的小袋子，裝上銀包、電話就能出去拍攝了！其餘物品及衣服，可以先寄放於店內。

每位價格為368元，已經包旗袍租借（約有30分鐘旗袍試身時間、最後只可選一套來拍照），頭髮設計（不包化妝）及飾品借用，大家記得預先上網預約時間。歸還旗袍時間為每天下午六點半前，如果趕不及歸還旗袍，需要收取每日100元的延遲歸還費用。

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【20s貳拾年華旗袍店】 地址：香港中環皇后大道中176A-F 錦安大廈4樓402室 電話：2530 0181 營業時間：10:00-19:00

【2】Yeechoo 可以上網預留心水款式

Yeechoo專營服裝租借，當中旗袍數量也算不少！這裡的旗袍剪裁及款式比較新潮，採用背後拉鍊設計，容易穿著。這一間租借店款式比其他店少，但勝在幾乎每一款旗袍花款都有齊大中小碼，大家記得上官網預先瀏覽款式，並預約當天試穿。

在這間店租借旗袍，價格為每件299元，可租借四天，方便大家帶著旗袍去不同地方拍攝，去遠一點的地方也不怕趕不及歸還旗袍，甚至可以帶到國外去！不過就不包髮型設計，大家要自己盤髮，而且亦無地方安置自己隨身物品。

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【Yeechoo】 地址：香港中環威靈頓街128號1B 電話：2336 9090

【3】大館鴨靈號 打卡最方便

店舖位於大館內，換好衣服一出來就已經是打卡點！款式以滑身物料為主，布料花款都比較傳統。不過留意返，這裡每一節試衫時間客人人數有限，如果三五知己一起來，或許不能同時進行「變裝」，記得要先預先上網預約。

店內提供多款租借計劃，大家可以選220元的「兩小時租借套餐」，在大館附近閒逛打卡，或300元的「全日套餐」，可以租借服飾至下午六點，時間更多就可以去其他地方拍照了！此外，店名「鴨靈號」其實是香港現存唯一仍然在海上航行的中式帆船，所以亦有上船拍照的套餐，「租借服飾鴨靈號維港游」套票為580元，可以租借旗袍至翌日六點，包鴨靈號海上遊、導賞及船上飲品一杯。此店沒有化妝髪型設計服務，想靚靚打卡就要自己準備架生喇！

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