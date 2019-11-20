韓國小鮮肉排球選手　天然呆表情＋身高1.94米反差萌超吸粉

韓國一名排球選手近日打破了隊內的最高得分紀錄而聲名大燥。人氣急升的原因，除了是因為有實力之外，外表也為他加了不少分數！

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韓國排球隊「Hyundai Castle Sky Walkers」，於11月12日在韓國天安的體育館舉行的「V聯賽2019-2020 男子部」賽事中，與KB Insurance Stars Volleyball Club隊進行對決，並以3比1取得勝利。原本被視為隊內皇牌選手的文成敏（譯音）因腳傷不能出賽，並由另一名選手金智漢（譯音）頂替。

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雖然金智漢於這場比賽原本只是以頂替的姿態上陣，但他卻刷新了隊內的得分記錄，成為了最高得分的選手。他於賽中獲5次扣球、1次發球的得分記錄，成功攻擊率41.93%，共取得19分。

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1999年出生的金智漢，現年20歲，於2017-2018季度 2 round以第2名的姿態成功入選Hyundai Castle Sky Walkers，一直效力至今。除了有實力之外，他的外表亦受到不少女生關注。

1.94米、健碩的身材、加上天然呆的樣子，令不少女生直呼「好可愛」、「像隻大型狗狗一樣」。他亦因為暖男外表，得到「天安idol」之稱號。