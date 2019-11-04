張員瑛15歲身高1.69米　盤點5名未成年卻有黃金身材比例的女IDOL

韓國偶像除了識唱歌跳舞，樣貌身材更是無可挑剔。近年來出道的偶像越來越年輕，不過她們的身材都非常「不科學」，完全不像一個中學生！例如《PRODUCE 48》出身的組合IZ*ONE的張員瑛，年僅15歲卻擁有一對超長腿。《開罐opener》為大家盤點5名未成年，身材卻有黃金比例的韓國偶像。

張員瑛

ITZY YUNA／news1圖片

【1】YUNA

JYP去年推出的「怪物新人」ITZY，共有5名成員，其中「忙內」（老么）YUNA於2003年12月9日出生，現時只得16歲，除了擁有像個娃娃一樣的美貌之外，身高高達有1.7米，是「巨人寶寶」。

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【2】安兪真

《PRODUCE 48》誕生的限定組合IZ*ONE，在日本有超高人氣。其中2003年9月1日出生的成員安兪真，在比賽期間已經有十分高的人氣。在正式出道前，她已經拍過廣告和MV。雖然年僅16歲，但身高已經有1.69米。

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【3】張員瑛

與安兪真屬同團成員的張員瑛，2004年8月31日出生。雖然是隊內年紀最小的成員，身材比例卻是全隊最好，與安兪真一樣，高1.69米。在比賽期間，她已經多次因為身材好而登上熱搜。正式出道後，她的美貌與身材還不斷「進化」，不少網民形容她為「會行走的芭比娃娃」。

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【4】Chaeyeon

有「最年輕韓團」之稱的組合Busters，團員於2001至2005年期間出生，年紀最大的也只是剛剛成年，年紀最小的只有14歲。其中2004年12月出生的Chaeyeon，現年15歲，身高1.68米。雖然樣子還是帶點孩子氣，但身材比例卻像個成熟的女生一樣。

【5】Jisu

與Chaeyeon屬同團成員的Jisu，出道時曾一度因為美貌而名聲大噪。2003年出生的她，今年只得16歲，但身高已經有1.72米！