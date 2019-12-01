韓國節目選「成功轉型偶像」Top7　AOA變跳唱組合爆紅都只能排第4

每年有幾百隊新人於韓國樂壇出道，要成功突圍而出，並不是一件容易的事。韓國綜藝節目《TMI NEWS》早前公開「成功轉型偶像」的排名，他們大部份都是因為轉型之後才紅起來。

近日於《Queendom》令人眼前一亮的AOA

AOA初出道時是以樂隊形式活動

【第7位】BTOB

2012年出道的BTOB，是著名的「美聲組合」。不過，他們並不是一出道便走這個風格。由出道至2015年，他們其實與其他跳唱組合沒甚麼大分別，所以一直未能突圍而出。直至2015年，他們憑著《沒關係》一曲成功拿下出道後首個一位。該曲突顯了成員的唱功和合拍度。自此之後，他們大多數的主打曲都是走美聲風格。

【第6位】SISTAR

2010年出道的4人女團Sistar，曾經被稱為「夏日女皇」，經常於夏天活動的她們，每次都會為大家帶來非常適合夏天的清爽風格歌曲。不過，她們並不是一直都是走這種風格的。由出道至2013年，她們曾經挑戰多個不同的風格，例如性感、hip hop等最後於2014年憑著《Touch my body》才成功找到一個合適的定位。

【第5位】SHINee

2008年出道的5人組合SHINee，出道初期以「鄰家弟弟」的形象深入民心。雖然一出道便拿下了1位，但他們沒有因此而死走同一種風格，慢慢從「鄰家弟弟」風變成了走「成熟男人」的風格。

【第4位】AOA

2012年出道的女團AOA，雖然經歷過多次成員變動，但近期於《Queendom》展現了令人眼前一亮的表演，人氣再次上升。鑑於所屬的經紀公司FNC是專門培訓樂隊，AOA出道初期亦是以樂隊的形式活動。直至2014年，她們才憑著性感跳唱歌曲《短裙》拿下出道後首個1位，之後全面轉型成跳唱組合。

【第3位】VIXX

2012年出道的男團VIXX，因為百變造型和表演力豐富而著名。出道初期，其實他們亦是平平無奇的團體，與其他男團沒有大分別。不過自從2013年的《On and On》挑戰了吸血鬼造型之後，連續多首主打曲都是走這種「黑暗風」，因而獲得了成功。

【第2位】Jessi

有「強勢姐姐」之稱的饒舌歌手Jessi，早在2005年已經出道。出道初期，她以「Jessica H.O.」之名活動，並以「第2個寶兒」的別稱出道。當時，她是以唱歌為主，曲風與現在的非常不同，多較溫柔。不過，2009年後，她便暫別演藝界，回了美國。直至2015年，出演《Unpretty Rapstar》，才誕生了「強勢姐姐」的造型。

【第1位】Orange Caramel

Orange Caramel是女團After School的子團，於2010年出道。眾所周知，After School一向都是走性感、強勢的風格，但剛剛相反，Orange Caramel是走可愛、「騎呢」的風格。她們曾經唱出多首洗腦主打曲，轉型轉得非常成功！