【勵志】日本諧星超強易容級化妝術　醜小鴨也能秒速變正妹

化妝品，絕對是人類史上最偉大的發明之一，讓一些先天條件不足的女生能透過自己後天的努力去扭轉乾坤，不過亦造就不少世紀騙案。

（Instagram@univershara）

奇蹟之化妝術

Hara現年30歲，是日本諧星組合「UNIVERSE」成員，外表十分有辨識度，單眼皮配上「小新眉」，加上身材又矮又圓，雖然十分可愛，但似乎與「美女」一詞無緣。

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不過，作為日本諧星，沒有一兩招絕技旁身是無法生存的！而Hara的特技就是超高超的化妝及自拍技巧，經常於Instagram分享自己的成果，每次都衝擊粉絲眼球，皆因化妝後的Hara幾乎沒人能認得出...

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「欺詐化妝術是努力的成果」

Hara曾經接受日媒訪問，表示自己從20歲開始學習化妝，當時還沒有「SNOW」等修圖軟件，於是參考不同美容化妝雜誌，每天練習化妝及自拍，慢慢練得一身好本領。

（Instagram@univershara）

她亦曾玩過交友軟件，每當分享自己的自拍時，都收到大量約會邀請，不過都沒有好結果。有一次跟約會對象見面後，對方馬上表示自己身體不適後直接走掉。

但Hara並沒有覺得傷心，她覺得被當騙子是自己努力練習化妝的成果，而且自身亦十分享受玩這種欺詐化妝術。

Hara亦曾經出書教化妝及自拍。（Instagram@univershara）

沒想到自拍加上化妝技巧竟有如此威力，真的不敢相信這些照片都是同一人啊...

世上果然沒有醜的女人，只有懶的女人...