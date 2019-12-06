【陰陽眼人】韓男28年來見盡惡鬼　「神方法」教你分辨人與鬼！

你相信這個世界有鬼神嗎？不少人都表示自己曾經見過鬼，不過亦有人一輩子也沒有看過。近日，一名自小就有「陰陽眼」的韓國男子登上節目《您儘管問》，分享自己28年的見鬼經歷。

一般人看到鬼的第一反應，都是驚訝／《德魯納酒店》劇照

35歲的金容文，是韓國一間化妝品公司的職員。近日，他登上節目《您儘管問》，表示最近因為「很多人來找我問關於未來的東西」而感到煩惱。原來，他是一個能感受到「特別氣場」的人，亦自稱能因為曾經幫同事算過命，把這件事傳了開去，所以最近大約有60人跑來請他算命。

金容文／《您儘管問》截圖

他所指的「特別的氣場」，就是鬼神。他表示，自從7歲那一年，他和朋友到家附近的公園玩時，看到一個「朋友看不到的大叔」之後，就知道自己能看到鬼。主持人李壽根問他該如何分辨人與鬼時，他表示，自己看到的鬼其實與人沒有大分別，「它們的五官很清晰，也像人一樣走路」。而分辨的方法，他則表示，因為在街上，你不會隨便盯著人看，而別人亦不會盯著你，「一旦見到有人盯著你的話，其實就是鬼」。

李壽根聽到他的「人鬼分辦法」後，也覺得雞皮疙瘩／《您儘管問》截圖

除此之外，他亦分享了很多關於這28年來的所見所聞，到底哪些地方最多鬼？鬼會不會說話？能看見鬼的感覺到底是怎樣？

▼▼▼點擊圖片觀看！▼▼▼