【愛情】單身不可怕　最怕對方深愛後突然消失　剩下背叛和傷害

相比沒人對自己好，其實女孩更怕對方對自己很好以後、在自己太依賴這個人以後，不知哪天他會不再對她好，甚至對她不好，不再陪她、哄她、找她，畢竟日久見人心，一時間的熱情人皆有之，但持續對她無微不至的關懷、對她噓寒問暖的體貼卻很難很難。

一時間的熱情人皆有之，但持續對她無微不至的關懷、對她噓寒問暖的體貼卻很難很難。（《春夜》劇照）

換著年輕時那個好pure好true的她，或者她未必想得那麼多，但最大的問題在於昔日的經歷告訴她，原來就算對方怎樣瘋狂追求自己多時；怎樣起初的時候千依百順，送你回家的時候天南地北都順路、她想見面時24小時都有空、怎樣刺手的事都想盡辦法為她解難，最後亦可以得到甚麼又不珍惜甚麼。

【按圖看】更多愛情金句，有過不少戀愛經歷的女生，一定會明白：

年紀和經驗給她明白到，原來當激情與新鮮感沒了、彼此在一起久了，她顯露出自己的缺點、弱點和無心之失，就足以令一個曾經對她很好的人猶如變成另一個人，會因為她的一點不好，忘記她所有的好，以行動告訴她，「她一直高估了自己在他心裡的位置」。

延伸閱讀：

女友突變「管家婆」很沒趣？因她已視你為未來 愛你遠多於愛自己

當激情與新鮮感沒了、彼此在一起久了，她顯露出自己的缺點、弱點和無心之失，就足以令一個曾經對她很好的人猶如變成另一個人。（《春夜》劇照）

這一切一切，說得好聽點就是讓她變得沒那麼好騙；說得難聽就是很難再無憂無慮深愛一個人，失去某些愛與被愛的能力和勇氣，會由於內心積壓了某些不能忘記和完全釋懷的事情，變得太敏感。

因此，到了後來，若她與誰正在曖昧階段，她也愈來愈不相信耳聽的愛情，覺得幾多的甜言蜜語也及不上實際行動；若她與誰交往了，她總愛管這管那，又或者問他很多假設性問題，例如「如果我變老了你會不會嫌棄我？」，從他的表現和答案中爭取更多的安全感。

其實女孩心知肚明，世上哪有所謂的白馬王子。（《浪漫的體質》劇照）

無可否認，女孩後來這些舉動的確會給人某種很煩、甚至有壓力的感覺，但一切的背後動機，只是因為她見盡過瞞騙、猜忌、背叛和傷害，明白人心複雜、幸福很難，所以想在能力範圍內進一步確定眼前此人真的是真心實意，讓自己更能心安。

其實女孩心知肚明，世上哪有所謂的白馬王子、完美情人，但只要她感受到對方仍是真正的愛自己，這便足夠了。