韓國YouTuber超似Irene　韓網民：不是Irene的失散姊妹嗎？

女團Red Velvet的隊長Irene，是kpop界數一數二的面孔天才。近日，有網民發現了一名與她長得超像的YouTuber Kim Crystal。不少網民都認證她的美貌，認為她除了長得像Irene之外，亦有太妍、孫娜恩等人的影子。

Irene／facebook@RedVelvet

太妍／facebook@girlsgeneration

韓國論壇theqoo近日在熱烈討論一名YouTuber。她就是美妝YouTuber 김크리스탈KimCrystal。她於2018年2月加入YouTube，主要拍攝關於化妝、襯衫的影片。雖然於YouTube上暫時只有1.9萬訂閱者，但於Instagram就有超過9.5萬名追蹤者。

Kim Crystal／YouTube@김크리스탈KimCrystal

看到Kim Crystal的照片後，大家有想起誰嗎？她突然被網民熱烈討論的原因，就是因為她長得超像「面孔天才」Irene。不得不承認，從某些角度和表情看起來，她的確與Irene長得很像。不少網民都認證她的美貌，說她長得像Irene、太妍、孫娜恩等美女。

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除了這位YouTuber之外，其實早前亦曾經有另一名YouTuber「안녕영경」因為長得像Irene而人氣急升。大家又覺得她們之中誰較像Irene呢？