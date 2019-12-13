聖誕禮物$100以下　Tokyo Lifestyle 、驚安之殿堂25件精選推介

聖誕節快來臨了，聖誕聚會的指定動作，Christmas Party當然少不了交換禮物時間！不少人會把交換禮物的價錢定有$100以下，《開罐Opener》記者就到了在尖沙咀的Tokyo Lifestyle和Don Don Donki，為大家精選了25件100蚊以內禮物。

Tokyo Lifestyle「東京生活館」除了面膜和化妝品，還有不少健身用品和個人護理品。記者今次到面積較大的美麗華店，精選了13件100元或以下的禮物。

Tokyo Lifestyle「東京生活館」主要售賣藥妝。（吳嘉俊攝）

【1】Lovisia x Pokemon保濕糖果唇彩（4款卡通） $89

寵物小精靈唇彩一共有比卡超、伊貝、波波球和卡比獸四款，外層是天然保濕唇膏，中間心型的是唇彩，送給女生是不錯的選擇。

【2】日本Cogit塑身平衡半截拖鞋修身版/平衡版 $85

半截拖鞋沒有腳跟位，根據包裝指示，穿著它走路，每天穿2至3次，每次5至10分鐘，可以瘦腿。粉紅色的修身版軟墊在腳弓位置，粉藍色的平衡版軟墊則在腳趾。

+ 3 + 2

【3】5種口味瞬間口氣清新噴霧（4支$100）$25

日本潔齒品牌Ora2的口氣清新噴霧一噴就可以帶走口腔的異味，有西柚、清香柑橘、紅桑子薄荷、葡萄薄荷和清涼汽水味，共5款口味。

【4】起泡潔面刷 $50（2個$100）

外星人造型十分可愛，不但可產生泡，它的刷頭還可以深層清潔毛孔污垢，另一邊則可以按摩肌膚，改善循環。可愛又實用的產品，女生最愛。

+ 2

【5】日本Cogit美背洗澡巾精油版/白金版 $76

精油版含有玫瑰果油/荷荷巴油，白金版使用白金納米膠體微纖維製成。每天洗澡時助你清潔背部，令變背部皮膚變得滑溜。

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日本大型連鎖雜貨店「驚安之殿堂」（Don Don Donki Hong Kong），貨品類種多，由家品至趣怪玩具也有，要找尋適合送給朋友的禮物，當然沒難度。

【14】駝背矯正帶 $97

日本la.vie美姿宣言駝背矯正帶，改善駝背，舒緩背部的肌肉疲勞。相信每個人身邊的「低頭族」一定不少！送給他們就對了，而且男女也可以用，有「S~M」和「M~L」兩個尺寸。

【15】紅豆/豆腐磨砂潔面乳 $98

藥妝品牌PDC慶推出的紅豆和豆腐磨砂潔面乳，包裝像一包飲品，其實是磨砂潔面乳！紅豆磨砂潔面，用北海道紅豆製成，可以去除老角質，豆腐潔面乳加入大豆提取物。幫助清潔毛孔污垢，改善膚色暗沉的問題。送給愛吃的女生就最適合了。

【16】CHOOSY唇膜（15款） $12（8件$96）

一共有15款不同味道和功效的CHOOSY唇膜！包裝背面有中文標籤，寫了成份和味道。較為普通的味道有水蜜桃、牛奶、蜂蜜，也有比較特別的香蕉朱古力、西瓜、芒果等，功效則以滋潤為主。當中的珍珠光兩用唇膜，除了用在嘴唇外，也可以使用在胸部。

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【17】多款搞笑Funny T-shirt $98.8

Donki招牌搞笑偽裝T恤，送給愛搞笑、愛扮鬼扮馬的朋友就最適合了！款式選擇多，有閃片西裝、女生水手裝、比堅尼、性感服、警察制服等，總可以找到一款送給你親愛的朋友。

【18】Minion/哆啦A夢聖誕襪零食 $99.8

聖誕襪造型，有Minion和哆啦A夢兩種款式，設計非常可愛。裡面放滿同款卡通的零食和少量精品，用來打卡相當不錯！

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售價及款式均以採訪當天為準，僅供參考。