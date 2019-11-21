【聖誕禮物】迪士尼樂園聖誕主題登場　必買日本大熱nuiMOs公仔

又到聖誕～又到聖誕～每年聖誕節，香港迪士尼樂園都會推出期間限定的產品，每次都會引來搶購潮！《開罐 Opener》派出記者入園，除了直擊有甚麼打卡位、必玩活動，最重要當然是為大家直擊必買聖誕禮物！

一入園就見到巨型聖誕樹。（吳嘉俊攝）

一入園就見到標誌性的巨型聖誕樹，馬上感受到濃厚的聖誕氣氛！香港迪士尼樂園11月中已經開始聖誕主題「A Disney Christmas」，即日起至2020年1月1日，各位入場就可以與聖誕裝飾打卡、於小食亭及餐廳品嚐聖誕主題食物，並購買期間限定的迪士尼產品！

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《開罐 Opener》為大家推薦聖誕主題期間入園必買限定產品，當中以日本大熱的「nuiMOs」系列公仔及服飾（給公仔穿的）最為特別！這一款可以扭曲手腳、換衣服的公仔，之前只有日本東京迪士尼有售，現在連香港迪士尼樂園都買到了！不過這個系列太受歡迎，記者今天（11月21日）去到，公仔穿的服飾都被搶購一空，若見到有補貨大家就請勿猶豫了！

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【聖誕入園小貼士 | 1】免費寄出明信片

去旅行要寄明信片，入迪士尼樂園都要記得寄明信片！大家可以在美國小鎮大街商店購入明信片，售港幣10元一張，全套共有四款，然後在巨型聖誕樹旁的「市鎮會堂」寫好地址，並蓋上米奇特別印章，即時免費寄出！特別的是這一個活動是義賣活動，所得款項會全數不扣成本捐出。

可以在米奇郵筒寄出明信片。（吳嘉俊攝）

【聖誕入園小貼士 | 2】與巨型聖誕樹打卡

聖誕樹這麼高，其實真的難以影到全相！《開罐 Opener》就為大家推薦合照小貼士，想知詳情就睇片啦！

【聖誕入園小貼士 | 3】優惠價換購限量版環保袋

香港迪士尼樂園於同期更推出了期間限定的帆布環保袋，原價為138元一個，但大家若於商店購物滿200元，即可加錢以優惠價換購！換購一個價格為69元，兩個價格為118元，三個價格為187元，想換齊一套四款就可以加236元換購，更加抵買！

可以優惠價換購環保袋。（吳嘉俊攝）

【聖誕入園小貼士 | 4】免費借氣球拍照

在迪士尼樂園街道上，不時會見到一大堆氣球！其實就算不購買任何氣球，大家都可以問員工借用氣球，就可以拍出超級IG-able的照片！

用大堆氣球做道具拍照。（吳嘉俊攝）

聖誕主題除了打卡位、產品，更有不同餐廳、小食亭的食物！最特別要數聖誕主題的三眼仔爆谷桶！

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