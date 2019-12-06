12月6大精選食玩買著數　雀巢甜筒$3.8　遊樂場$2任玩│最新優惠

【2019年12月更新優惠】《開罐 Opener》為你搜集最新食玩優惠資訊！今期有7-11便利店、SUPERPARK、KFC等新鮮熱辣優惠。想最快知道優惠，記得繼續留意《開罐 Opener》的優惠文章。

【1】SUPERPARK室內遊樂場 第二張門票$2

這個大型遊樂場佔地45,000呎，有二三十款大型遊戲設施，當中高達六米的「超級車呔滑梯」、八米高的攀石牆，都十分刺激，絕對適合成人遊玩！【點擊這裡看有甚麼玩】

大型投籃遊戲。（資料圖片）

SUPERPARK開幕兩週年，今個12月推出優惠價格門票，原價180元的門票，現時第二張門票只售2元，即是二人結伴前去遊玩，原價為正價門票180元x2=360元，現時180元+2元=182元就能進場大玩特玩！

+ 13 + 12 + 11

不過就有時段限制，優惠只適用於12月9－13、16日的中午12時至晚上8時，而且要享用優惠的話，需於網上預先訂購門票。留意返，進場時需另加15元購入SUPERPARK的防滑襪子。

【Superpark大型室內遊樂場】 地址：香港九龍海輝道18號一號銀海地下 電話：3611 0139

【2】D2 Place CGV戲院全日45元

CGV戲院由即日起推出優惠，全日的正價2D電影票價都降為45元一張，連週末、假期都有以上優惠！

現時所有正價戲票都45元！（CGV facebook截圖）

其實本身CGV戲院就有信用卡優惠及會員優惠，不過某些電影例如《魔雪奇緣2》及《2D－星球大戰：天行者崛起》就因片商協議的理由而不適用。但這一次的45元優惠價格，適用於所有2D電影，比信用卡優惠適用範圍更廣！

【CGV戲院】 地址：香港九龍荔枝角長順街15號D2 Place二期11樓 電話：2863 4100

【3】7-11便利店Oreo系列 平均12.5元一件

越來越低價！原價售19元一件的Oreo雪糕系列產品，之前減至30元兩件已經好抵，不過「抵處未算抵」，現在7-11便利店的優惠，可以50元購入4件，即平均每件12.5元！

這一次的優惠適用於全線Oreo雪糕系列，包括之前熱賣到缺貨的雪糕杯、雪條，以及最新推出的雪糕批。優惠期僅限三天，由12月6日起至12月8日，小編天氣凍食雪糕無有怕，今天收工就要去大手購入！

各款都有優惠！（pancake.foodies@instagram）

【4】OK便利店雀巢甜筒 最平3.8元一個！

難道冬天真是吃雪糕的季節？OK便利店亦有雪糕優惠，雀巢甜筒優惠價為34元5件，不同款式味道可以混搭，平均每一件6.8元！《Opener 開罐》小貼士，假如大家有滙豐信用卡，帳單滿30元，用流動電話付款，即減15元，即是19元就可以購入5個甜筒，除返開每個只是3.8元！

多款味道可以混搭！（lee_wing_ting@instagram）

【5】繼光香香雞買大送細

香港人去台灣吃鹽酥雞，在香港也吃鹽酥雞！繼光香香雞在香港有8間分店，由即日起至12月8日，到門市購買大份的繼光香香雞，可以得到小份繼光香香雞免費換領券一張！變相買大送小！

不過留意返，換領券只能在12月9日至1月5日使用，即是不能同時兌換。

繼光香香雞的大份炸雞！（z24518261@instagram）

【6】KFC炸雞88元8件雞 兩件為新品薯片雞

即日起KFC會有優惠炸雞套餐，大家可以用88元買到八件雞，當中有兩件已經預設為KFC的新品薯片脆辣雞，不得更改。其餘六件就可以任選家鄉雞、香辣脆雞或狂惹香燒雞！而部位方面，則規定為4件上髀及4件下髀。

優惠適用於12月6日至8日的11點後，星期六日若有派對，這桶雞真是不錯的選擇！