魔雪奇緣2│Elsa都有應援站！站姐P圖神技令她完美化身韓國偶像？

《魔雪奇緣》的主角Elsa一向都是萬人迷，近日更有粉絲替她開設應援站，將她「韓國偶像化」，例如出席MAMA、Idol Radio、簽售會，開設一個月就吸引超過一萬名粉絲。

《魔雪奇緣2》海報

Elsa的粉絲應援站winter heart／twitter@wh_1222

《魔雪奇緣》系列的主角Elsa，一向都是不少人的偶像。紅遍全球的她，人氣和知名度都和韓國人氣組合BTS防彈少年團不相伯仲。雖然Elsa是屬於北歐一個虛幻國家的公主，但近日有粉絲將她「韓國偶像化」，出神入化的P圖技術令她參與MAMA、簽售會等韓國偶像獨有的行程。

+ 3 + 2

Twitter帳戶wh_1222，取名為「winter heart」，是史上第一個Elsa的「應援站」。所謂的應援站，形式類近「fanclub」，是韓國偶像文化的其中一個特色。「站姐」會於偶像出席活動時拍照，然後以最快的速度上載「預覽圖」，讓其他粉絲先睹為快。站姐之後會再挑選幾張相片，執圖後再上載高清版。

+ 6 + 5 + 4

除了出圖之外，站姐還會偶爾推出飯製周邊，例如slogan手幅、小卡、寫真集、月曆等，來維持日常的經營，或者於特別的紀念日子（如生日、出道日）作為宣傳經費使用。而這名Elsa的站姐亦推出「slogan預覽圖」。雖然不少粉絲都表示有興趣訂購，但因為版權問題，站姐表示「這只是示意圖，不是真的」。