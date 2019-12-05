MAMA表演嚇呆Jackson不算奇　JYP 10張女友視覺照令你想打爆MON

JYP朴振英，日前於日本舉行的MAMA 2019與MAMAMOO成員華莎表演了經典歌曲《Don't Leave Me》，表演期間他穿上塑膠衣服，令同公司的「員工」Jackson目瞪口呆。這位「奇歌手」其實來頭不小，早前女歌手善美在IG上載JYP的「女友視覺照」之後，1分鍾內掉了100個粉絲。到底JYP的女友視覺照有多恐怖？

2019年MAMA昨日（12月4日）完滿結束，多個組合和歌手均有出席，包括BTS、TWICE、GOT7、SEVENTEEN、MONSTA X、ITZY、JYP等。其中JYP娛樂公司的老闆兼歌手JYP朴振英，與女團MAMAMOO的成員華莎表演經典歌曲《Don't Leave Me》期間，穿上塑膠衣服邊唱邊跳，看得同公司的Jackson目瞪口呆。事後，JYP在自己IG上上載Jackson「o咀」的照片，並說「我又做錯了甚麼嗎」，引起網民大笑。

JYP的IG／ig@asiansoul_jyp

JYP的經典事不只這一件。不久前，原屬JYP娛樂的女歌手善美，於自己IG上上載一張JYP的「女友視覺照」，可能因為照片「太過美」，令善美1於分鍾內掉了100個粉絲！事後，JYP將同一張相片上載至自己的IG並善美道歉：「聽說你因為這個照片掉了粉絲？對不起呢」。有見及此，網民不斷翻找JYP的「女友視覺照」，並配上肉麻的對白，就此成為了「JYP女友視覺連環圖」！不少網民留言表示，「看完想打爆芒」、「這樣的男友我還是不要了」。

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近日發行了新曲《Fever》的JYP，日前登上節目《深夜的TV演藝》，大談網民嘲笑自己「女友視覺照」的事情。他一臉無奈地表示，「是我人生之中遇過最不能理解的事，太神奇了。但我完全不是為了給女朋友看才這樣做的。」不過另一方面，他亦認為能透過女友視覺照給大眾一種平易近人的感覺，未嘗不是一件好事。