網民熱議大學生住宿舍、外宿二揀一　自由非唯一考慮？　

開罐
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不曉得你的求學階段有沒有住過宿舍呢？台灣人在高中以前比較少人會有住宿的經驗，通常是進入大學階段，到了外縣市去念書時，就會有住宿的經驗，若不是在自家縣市念書，需要住宿時通常分為「宿舍」和「外宿」，你的求學階段經歷過的是哪一種呢？你又有特別喜歡哪一種呢？

台網民熱議「大學生住宿舍、外宿二揀一」（PTT截圖）

就有網友在PTT上討論，在大學時是「宿舍派」還是「外宿派」？原PO就表示他個人是屬於「外宿派」，認為「雖然比較貴，但自由許多，可以做很多宿舍不能做的事，也不用怕遇到雷室友」，也詢問大家究竟是屬於哪一派，得到不少網友回應。

網民認為「外宿」比較好的原因▼▼▼

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網民認為「住宿舍」比較好的原因▼▼▼

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也不少網友認為，兩種方式都應該要體驗看看，許多網友都是大一、大二時住學校宿舍到了大三、大四才改外宿，若有能力外宿，大部分網友還是比較喜歡外宿，但也有些人認為，即便外宿了還是會「懷念以前住宿舍的時光」、「懷念大一宿舍」。在回應裡也還是有部分網友是「家裡派」，認為住家裡才是真的「省」，更表示「住家裡也沒被邊緣」、「住家裡才是真的爽」。

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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載。】

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