邊間珍珠奶茶最好？日本大學生飲1600杯珍奶做研究　貢茶榜上有名

台灣本土的珍奶品牌近年在日本超紅，但日本人講究的不只是珍珠奶茶的口味，而是更在意「這件事」，甚至覺得喝珍奶超羞恥！

在台灣人眼中，珍珠奶茶已經是大部分人生活不可或缺的療癒飲品。煙韌的珍珠搭配多樣性的飲料，讓人一喝就上癮。珍奶近年也在日本掀起一股熱潮，但日本人到現在還是沒辦法以平常心來看待珍奶，大人拿著在路上喝也覺得超羞恥……有2位日本女大生為了想讓珍奶文化拓展到日本人的日常生活，不怕身材走樣，每天喝3杯測試日本人最愛的口感是什麼。

有2位日本女大生每天喝3杯測試日本人最愛的珍奶口感是什麼。（《松子不知道的世界》截圖）

日本TBS電視台的綜藝節目「マツコの知らない世界」（松子不知道的世界），近日邀請2位21歲的女大生華戀、奈緒分享關於「珍珠」的知識。開啟這段研究之路的，是她們18歲那年遇上了台灣手搖飲料店「貢茶」。

遇上貢茶後，他們就開始一天一杯珍奶的習慣，來幫助他們研究「珍珠」文化。從原本的「只是想喝」變成一個實實在在的「研究者」。2018年一芳進駐日本後，讓他們想研究「珍珠文化」的心更加堅定，決定全心全意投入研究，以一天喝3杯評比開在日本的手搖店，珍珠口感與好吃的秘訣。

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沒想到這2位女大生可以為了珍奶付出時間與身材啊！只是日本大人只是嘴饞想喝個珍奶，也要顧慮那麼多，小編無法啊！

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