《愛的迫降》玄彬、孫藝珍超襯！10對2019年最強CP感的螢幕情侶

踏入12月，是時候回顧一下2019年了！相信今年韓劇迷一定很忙碌，因為由年頭開始，就不斷有好看的劇集播放，好像《她的私生活》、《意外發現的一天》、《德魯納酒店》等。以下這10對CP感滿分的螢幕情侶，大家又最喜歡哪一對？

金惠允X路雲＠《偶然發現的一天》

金材昱Ｘ朴敏英＠《她的私生活》

【1】《她的私生活》—金材昱X朴敏英

4月播放的《她的私生活》，改編自人氣小說《姐姐粉絲.com》。在未正式播放之前,因為女主角成德美是一名「站姐」，題材吸引，已經引起了很大的迴避。除此之外，男、女主角分別由「雕塑美男」金材昱及「男神殺手」朴敏英主演，顏值爆燈，非常養眼！

+ 4 + 3 + 2

【2】《A-TEEN 2》—崔普閔X李娜恩

4月播放的網絡劇《A-TEEN 2》，是今年人氣最高的網路劇，在《第一屆V LIVE AWARDS》獲得「最受歡迎網劇系列獎」。不少觀眾都猜到底李娜恩飾演的女主角金苛娜，最終會和第一季有感情線的河玟（金東希 飾）、還是今季新加入的柳周河（崔普閔 飾）在一起。不少粉絲認為普閔和娜恩在各方面也「配一臉」，令人看得十分悸動。

【3】《深淵》—安孝燮、朴寶英

5月播放的《深淵》（又名《ABYSS》)，是一部集科幻和罪案的懸疑劇，講述男、女主角因為一個「水晶球」復活後，努力查出殺人案的真正兇手是誰的故事。不過可惜劇情被批評太慢，而且不斷重覆，所以收視低迷，不少粉絲更說「如果不是朴寶英根本不會看」、「苦了朴寶英」。不過，安孝燮和朴寶英於劇中的互動非常可愛，而且身高差亦令人非常心動，可說是劇集「唯一的看點」。

【4】《請輸入檢索詞WWW》—李宰旭X李多熙

今年6月播放的《請輸入檢索詞WWW》，講述3名當代「女強人」的成功故事，她們在事業上都有十分成功的地位。其中由李多熙飾演的車賢，與李宰旭飾演的薜智煥，可說是由戲裡甜到戲外！就算劇集已經結束，李宰旭進入另一劇組後，手機鎖屏仍然是自己與李多熙的合照。而且二人亦經常在社交媒體上「放閃」。真看不出原來二人年齡相差整整13歲！

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【5】《18歲的瞬間》—邕聖祐、金香起

今年7月播放的《18歲的瞬間》，由Wanna One出身的邕聖祐及童星出身的金香起主演，故事圍繞他們所就讀的中學內所發生的事情，雖然年中有不少校園劇，但這套劇除了包含了愛情之外，亦展現了韓國社會上的真實問題，成功引起不少人的共鳴。而初次出演劇集的邕聖祐，配上國民妹妹金香起，演釋羞澀的初戀，實在太可愛了！

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【6】《德魯納酒店》—IU X 呂珍九

7月播放的《德魯納酒店》，講述IU飾演的張滿月是「千年老妖」，負責經營一間專門接待亡魂、替它們完成心願的德魯納酒店。而呂珍九飾演的具燦星則是酒店內唯一一名人類職員，是酒店的經理。在過程中，具燦星不斷在夢裡看到張滿月1300年前所經歷的事，不知不覺間對她產生了憐憫愛惜之情，最後更成功親手將她送上往生橋。雖然結局非常悲傷，但在戲外他們的感情非常要好，更有粉絲目睹呂珍九去看IU的演唱會以示支持。

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【7】《喜歡的話請響鈴》—宋江X金所炫

8月播放的NETFLIX原創劇集《喜歡的話請響鈴》，講述一個名為《戀愛鈴》的手機程式，令全韓國人陷入瘋在的故事。只要於手機安裝了此APP，就能測出10公尺內有沒有喜歡你的人存在。金所炫飾演的金朝晀，是一名生活貧困、寄人籬下的女學生，而宋江飾演一名富家子弟的男學生。雖然他們因為這個APP確認了彼此的心意後開始交往，但亦因為這個APP而分手。官方日前宣布將會製作第2季，不少粉絲都希望宋江最後能再跟金所炫在一起。

【8】《VAGABOND》—李昇基、裴秀智

9月播放的《VAGABOND》（港譯《亡途覓雪》)，是一部投入巨額製作費的劇集，講述由一宗墜機事件引發起背後的政治黑暗事件，是一部動作類劇集。主演的李昇基和秀智，其實早在6年前已經於劇集《九家之書》合作過，所以「一拍即合」，於戲外的感情也非常要好。美中不足的是，結局是「開放式」，最後並沒有交代二人的戀情及去向，另一方面亦令觀眾十分期待第二季的來臨。

+ 3 + 2

【9】《意外發現的一天》—路雲、金惠允

10月播出的《意外發現的一天》（又譯《偶然發現的一天》），講述一班活在漫畫世界的角色有了「自我」而想去改變漫畫設定及故事，其中於漫畫是配角的端午（金惠允 飾），原本應該是喜歡白經（李在旭 飾），但有了自我之後，她才發現自己喜歡的是另一名配角一天（路雲 飾）。不少觀眾都認為，路雲與金惠允的身高差（30cm）令人非常心動！而且在幕後花絮亦看到路雲與金惠允之間的互動非常可愛，可能因為他們是同年的關係吧？

+ 5 + 4 + 3

【10】《愛的迫降》—玄彬、孫藝珍

於12月初播放的《愛的迫降》，由男神玄彬和凍齡女神孫藝珍主演，講述一名北韓軍人與南韓財閥的愛情故事。二人早前合作拍攝電影《協商》之後，曾經傳過緋聞，指他們結伴旅遊。雖然二人均否認在一起，不過這次再度合作，不多不少都會令人遐想！不少粉絲其實都支持他們在一起，認為「這對金童玉女，我可以！」