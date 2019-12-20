池昌旭暖男形象崩壞？IG限時動態公開煙剷樣　粉絲集體崩潰

南韓演員池昌旭是許多粉絲的夢中情人，今年4月底正式退伍後，接演韓劇《請融化我吧》，該劇也在11月中旬播畢。不過形象一直不錯的他，最近在個人的IG限時動態卻罕見公開自己叼菸吞雲吐霧的私下面貌，不少粉絲喊「幻滅」，但也有人覺得抽菸沒什麼大不了。

池昌旭在今（19日）晚間更新了一則IG限時動態，他寫著「好冷、又睡不著，但是很幸福」，而畫面中的他先是嘴巴叼著菸，大力地吸了一口讓菸頭的火光越來越亮，接著他手指夾住香菸帶離嘴部，隨著冷冽的風從嘴巴吐出陣陣白色氣體，還發出好冷的「嘶嘶聲」。

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雖然只是短短8秒鐘的影片，但卻是池昌旭罕見公開私底下吞雲吐霧的樣貌，由於他形象優良，鮮少公開什麼不良習慣，即使4年前他曾發出煙霧瀰漫的照片，但不少鐵粉不相信oppa會抽菸，認為有可能是其他煙霧而為偶像辯解。但也有不少韓粉反倒喜歡這樣做自己的oppa，留言寫，「天啊不要這樣，心臟會受不了」、「天啊，此生居然能夠看到這個，真的要瘋了！」、「池昌旭...（火焰）（愛心符號）」。

池昌旭不時在社交平台與粉絲分享生活點滴。（IG@jichangwook）

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