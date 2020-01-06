日本人發明Poo Paint廁紙以糞便作畫　背後竟藏一個育兒原因？

小朋友到了某個成長階段，其實就會需要教導他們在如廁後自己擦屁股的技能，然而，有些小朋友其實會對於擦屁股這個動作有某種抗拒，甚至是如廁後擦屁股應該要使用多少衛生紙，或者是擦完之後應該要如何摺疊，擦的方向又是什麼，這之間都有很大的學問。

日本人以獵奇紙巾用大便作畫訓練小朋友擦屁股。（poopaint.net）

在日本東京世田谷區一家名為「LOHAS KIDS CENTER CLOVER」的幼兒園，就推出了「PooPaint」的計畫，就是要幫助日本學齡前兒童能夠在「擦屁屁」這件事情上有很好的幫助，甚至能夠樂在其中。

在「PooPaint」的紙捲中，每個不同方塊上都有各式各樣不同的插畫圖案，像是松鼠的尾巴、恐龍的身體、長頸鹿的脖子、漢堡的漢堡肉等，都留有空缺等著「被填上」，而將要在這些紙上進行創作的「畫筆」就是小朋友本人自行產出的「顏料」，也就是小朋友們在擦屁屁時所沾上的便便。

「PooPaint」計畫。（poopaint.net）

該幼兒園希望能透過「PooPaint」提高幼兒對於自我訓練擦屁股的興趣，因此想出了這項企劃，也得到了不少的回饋，就有小朋友因此而自己學會了擦屁股的技能，是相當有趣的創意。

用屎屎畫畫能訓練小朋友擦屁股嗎？點圖看獵奇紙巾設計▼▼▼

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