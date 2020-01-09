共享空間｜九龍區4間co-working推薦　每小時10元包Wi-Fi、茶水

土瓜灣一間旅館推出優惠，大家可以用優惠價每小時10元使用其共享空間。《開罐 Opener》記者到場為大家視察環境，看看到底抵不抵玩！

*以下價錢為發稿日之價錢，一切收費以店家最終決定為準。*

香港地少人多，寸金尺土，想要找個地方工作溫習都成為奢侈的事，「共享空間」應運而生，讓大家可以在舒適的環境下靜靜工作，又或是在此閱讀畫畫放鬆自己。原為旅館的「麻雀客棧」（The Mahjong）最近就將原來供住客用的共用空間開放，價錢更只需要每小時10元，《開罐 Opener》就為大家實測到底有無伏！

▼▼▼點擊影片看有無伏▼▼▼

【1】麻雀客棧 $10一個鐘包簡單茶水

麻雀客棧旅館的室內設計，全都是以麻雀做主題，例如四間房間以「東、南、西、北」命名。這裡的Common Area原本只供租客使用，近期開始開放給街客作共享空間，大家可以小時計租用，在這裡工作、遊樂或閱讀，不時更可與外國遊客交流，部份客人更會在這裡畫畫、嘆咖啡。

有大量雜誌、書籍！（吳嘉俊攝）

包茶水、桌上遊戲、書籍、麻雀、Wi-Fi、電腦使用

現時使用共享空間的價錢為每小時10元，包簡單的茶水及即溶咖啡，而空間內的漂書、桌上遊戲、電腦等都可以任用，共享空間也有麻雀可供使用，如果湊夠腳，更加可以開檯打牌！不過並不是隨時都可以打麻雀，要視乎旅館當日的安排 。Ruby最喜歡這裡的漂書區域，就算兩手空空上來，都可以隨手拿起書本閱讀！

這裡更有售手調咖啡，每杯價錢15元至20元不等，大家溫書或閱讀時可以輕呷一杯！

+ 13 + 12 + 11

注意位：面向馬路比較嘈吵、自行清洗杯子

這裡的大窗戶面對馬路，車來車往，著實有點嘈吵，但有些時候麻雀客棧會關上窗戶開冷氣，只要關上窗戶就會回歸寧靜。

另外，大家可以買外賣食物上來吃，可以借用麻雀客棧的餐具，茶、水亦是自助式，不過記得用完餐具及杯子，要自行清洗乾淨。

▼▼▼點擊圖片看麻雀客棧客房▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

【麻雀客棧】 共享空間開放時間：10：00－22：00 電話：2705 1869 地址：土瓜灣北帝街10－18號1樓

【2】Desk-One溫室 地點超方便、劃分不同空間

位於旺角瓊華中心旁邊，這裡間隔劃分成三個空間：閱讀共享區、靜音自修區及私人會議室。閱讀共享區及茶水間設有各式梳化、搖椅，可享受休閒放鬆的閱讀環境。而靜音自修區則有不同如自修室般的獨立間隔位置，適合需要專注環境的人。

這裡的自修區間隔私隱得來又不具壓逼感。（資料圖片）

包Wi-Fi、打印掃描服務、免費零食、手沖咖啡、花茶

使用共享空間的價錢為每半小時22元，設最低消費44元，即最少租一小時。Desk-One亦有推出三小時計劃，平日每租三小時價錢為88元，星期六日的三小時計劃價錢為108元。價錢包Wi-Fi使用、打印服務、獨立插電位等，最吸引的是免費零食及手沖咖啡！

▼▼▼點擊圖片看環境▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

【溫室 Desk-One】 地址：旺角山東街47至51號中僑商業大廈23樓 營業時間：11：00－22：30 網站：https://www.desk-one.hk/ 電話：2185 6661

【3】Lighthouse光館 有按摩椅超放鬆

位置便利，油麻地地鐵站一出過條馬路即到。環境光猛舒適，分為「Chill Zone」及「Quiet Zone」，如果需要寧靜環境工作溫習，可以到Quiet Zone望住綠色園景工作。而Chill Zone則放有零食飲品及按摩椅，讓大家鬆一鬆。

採用自然採光，日光令人感覺舒適。（資料圖片）

任坐按摩椅 包Wi-Fi、免費零食、飲品及儲物櫃

平日每半小時價錢為20元，但最低消費為一小時。另有三小時計劃，平日為88元，星期六日為98元。而全日任坐價錢則為118元（星期一至五）、138元（星期六日）。這裡的Chill Zone放有按摩椅，大家可以免費使用，溫習時可以鬆一鬆。除大量零食、罐裝飲品及紙包飲品提供，這裡不時更會有老闆煲的老火靚湯！

+ 7 + 6 + 5

【Lighthouse光館】 地址：九龍油麻地彌敦道494至496號晉利商業大廈13樓 營業時間：10：00－22：00 網站：http://www.lighthousecospace.com 電話：6165 4128

【4】木讀 日系風格和式榻榻米

全店以日式木調設計，感覺相當舒服。店內分為閱讀共享區、自修室及會議室，閱讀共享區更有大量書籍，就算沒有帶自己的讀物，都可以找到適合的書！

和式榻榻米彷如置身日本！（資料圖片）

免費手沖咖啡、花茶

平日每小時收費為35元，而星期六日則為40元。另設一個半小時、三小時及全日計劃。一個半小時計劃收費為53元（星期一至五）、60元（星期六日）；三小時計劃收費為85元（星期一至五）、95元（星期六日）；而全日計劃收費則為115元（星期一至五）、130元（星期六日）。

+ 7 + 6 + 5

設施齊全，有免費Wifi、獨立充電位、影印、掃瞄及儲物櫃服務等基本配備。此外，零食選擇豐富，又有手沖咖啡、精品花茶供客人享用。罐裝飲品、紙包飲品均免費提供。