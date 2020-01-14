情人節好去處｜精選6間$1000內酒店套票　包早晚餐、免費烘焙班

情人節快要到了！大家今年打算到哪慶祝？今年有不少酒店都推出優惠情人節套票，《開罐 Opener》為大家精選6間1000元樓下並包餐飲的酒店套票，部份更再有早鳥優惠！

【1】灣仔帝盛酒店 自選套票內容

灣仔帝盛酒店推出「來自星星的你」住宿計劃，不像其他酒店的套票一樣預設好套票內容，而是有多款選項，讓客人自選4項想要的服務！選項有Room Service雙人晚餐（炸雞、意粉及啤酒）、自助早餐、房間景觀升級、加200至400元房型升級、延遲退房、迷你吧、禮物包、攝影服務及海洋公園門票折扣。

記者就覺得選項當中必選雙人晚餐及自助早餐，在客房裏面吃炸雞和啤酒真是一大享受！

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留意返，這一次的優惠套票為香港人專屬優惠，在Check-in時必須出示有效香港身份證才可以享有優惠！

【灣仔帝盛酒店】 地址：香港灣仔皇后大道東387至397號灣仔帝盛酒店 電話：3552 1111

【2】旭逸酒店．荃灣 連自助晚餐

旭逸酒店．荃灣推出「情人節美食住宿計劃」，包標準客房入住一晚，更包自助晚餐。這一次的情人節自助晚餐除了有冷盤、凍海鮮盤、蜜糖烤雞等，有見天氣轉涼，更有多款滋潤湯水及甜品！

自助餐一大主打：蜜糖烤雞。（旭逸酒店．荃灣提供）

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留意返，以上優惠只限14日晚或15日晚入住，而且價格未連加一。

【旭逸酒店．荃灣】 地址：香港葵涌圳邊街15至19號 電話：3958 8368

【3】8度海逸酒店 情人節正日送甜品Workshop

8度海逸酒店的情人節住宿套票入住日期為2月8至15日，套票包一晚住宿，以及情人節五道菜西式晚膳套餐。如果於14日或15日入住，更會有甜品烘焙班，由糕點廚師帶領製作酒店招牌芒果拿破崙蛋糕。

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【8度海逸酒店】 地址：九龍土瓜灣九龍城道199號 電話：3400 3000

【4】北角海逸酒店 住宿連早餐或晚餐

北角海逸酒店推出一系列「情人節住宿優惠」，優惠只限2月13、14日入住，包自助早餐或自助晚餐之外，更送紅酒一瓶及巧克力作情人節禮物！

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【北角海逸酒店】 地址：香港北角英皇道 665 號 電話：2187 8888

【5】富豪東方酒店 抓緊早鳥優惠！

富豪東方酒店的情人節套票，包雙人自助早餐、意式半自助晚餐、汽酒一支。套票適用日子為2020年2月8日至16日，本身價格為1180元，13、14日晚入住原價則為1580元，不過於1月17日之前預訂的話，透過早鳥優惠就抵玩很多！

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【富豪東方酒店】 地址：九龍城沙浦道30-38號 電話：2718 0333

【6】油麻地城景國際酒店 包自助早晚餐送汽酒

城景國際酒店推出「情人節住宿優惠」，有效入住日期為2月14至16日，套票包括自助早餐以及泰式情侶晚餐，更送一支葡萄汽酒。如果不喜歡泰式情侶晚餐，亦可以加500元升級為海鮮自助餐！

泰式雙人情侶晚餐。（油麻地城景國際酒店提供）

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