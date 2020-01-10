海洋公園│光影盛夜率先睇　夜間入場前必知4件事　附優惠票價攻略

海洋公園推出最新夜間光影表演「光影盛夜」，大家可以夜遊海洋公園！到底夜遊海洋公園有甚麼要注意？《開罐Opener》為大家實地考察，告訴你入場有何要知道！

「光影盛夜」是海洋公園最新推出的夜間表演，分為有真人表演的「光影頌」以及運用光影技術投射於水幕的「光影都會」，《開罐 Opener》記者Ruby就率先入場睇光影匯演，一起看看有甚麼好食、好玩！

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《開罐 Opener》記者Ruby就率先入場睇光影匯演，覺得兩個光影表演之中，歷時12分鐘的「光影頌」有表演者載歌載舞，表演特技，雖算精彩但略欠新意。反觀，6分鐘的「光影都會」使用水幕投影、光雕技術，疑幻似真，令我眼前一亮！

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+ 5 + 4 + 3

夜間活動更有互動鼓、攤位遊戲

「光影頌」表演時間為19：00，而「光影都會」的表演時間為21：00。兩個表演中間的空閒時間，大家可以繞到人工湖後的區域，這裡放置了三個「互動大鼓」（Interactive Drums），大家在這裡拍打大鼓，人工湖的湖水就會隨著節拍噴出水柱，如果打得夠快，水柱更會以「蛇式」噴射！

一敲打互動鼓，水柱就會往上噴射。（莊堅毅攝）

此外亦有攤位遊戲開放，將乒乓球拋進有顏色的碗，就可以得到公仔！攤位遊戲價錢50元12次，不過Ruby將十二個機會都拋光光之後，還是空手而回！

晚間亦有攤位遊戲開放。（莊堅毅攝）

相信大家都極少機會於晚間進入海洋公園，Ruby就為大家整理夜間入場、睇光影匯演必知四件事！

【1】夜間時段並無機動遊戲

夜間時段為18：30－22：00，但高峰樂園於18：30就會關閉，所以大家夜間入場，並無機會遊玩機動遊戲！

【2】夜間時段動物展館不開放

除了高峰樂園，其他動物設施在晚間都不開放，所以想看熊貓、企鵝等等的話，晚間入場一概看不到！

由於燈光關係，拍出來的照片都是紫色一片......（莊堅毅攝）

【3】光影盛會雖然靚 但打不到卡

光影盛會的兩個表演使用投影、水花等組成，晚間以肉眼看的確甚為震撼，如果想拍攝表演，建議大家使用有「夜間攝錄」功能的智能手機。但如果想以此為背景打卡，由於光暗的問題，很大機會會拍出像鬼的臉（Ruby就是成功的變鬼例子）。

【4】光影盛會表演有機會濺濕

霸到靚位於前排觀看光影盛會當然開心！水花四濺的表演振奮人心之餘，亦有可能會濺濕觀眾！率先預覽當天，我就是站在最前排靠欄杆的位置，水柱一往上噴射，就有細細粒的水花像噴霧一樣輕輕灑在我的臉！

即日起至3月31日有優惠套票。（莊堅毅攝）

開幕推優惠價格門票

這一次的「光影盛夜」活動，由於剛剛開幕推廣，所以即日起至3月31日可以有優惠門票價格。晚間看完表演，又沒有動物可看，就不如吃個晚飯！海洋公園亦推出晚間入場連一餐晚餐的套票，購入這款套票的話，更可以在VIP區近距離看光影表演。

－夜間入場門票－只限18：30後入場，成人票價240元、11歲以下小童全日免費入場。

－標準入場門票優惠套票（全日連夜間）－日間及夜間入場，送指定輕食及飲品（價值120元）。成人優惠價格為416元，小童優惠價為238元。不過小童本身免費入場，Ruby屈指一算，如果購入這一個套票會蝕！

－海龍王餐廳晚餐連夜間入場－只包夜間入場。除入場門票，亦包VIP光影匯演欣賞位及海龍王餐廳的六道菜晚餐。成人優惠價格為655元，小童價格為420元。

－爐炭燒晚餐連夜間入場－只包夜間入場。除入場門票，亦包VIP光影匯演欣賞位及爐炭燒泰式盛薈晚餐。成人優惠價格為468元，小童價格為233元。

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