日本爆紅22歲新女神！櫻井日奈子IG近42萬追蹤　網民：清純又可愛

想必大家先前對「千年一遇美少女」橋本環奈還印象深刻吧？自從這個來自日本少女偶像團體Rev.from DVL的17歲美少女開始因為此封號而爆紅之後，在日本演藝圈就掀起了一股取封號的風潮，好像只要冠上一個特別的名號，就是爆紅保證。所以今天要來介紹的這位小可愛，同樣也擁有一個能抓住大家眼球的特別名號，她就是「岡山的奇蹟」櫻井日奈子。

「千年一遇美少女」橋本環奈憑奇蹟美照爆紅。（《リア10〜最新トレンド乱キング〜》節目截圖）

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光從擁有接近42萬大軍追蹤的IG帳號，就可以看出櫻井日奈子的高人氣，1997年4月2日出生自日本岡山縣岡山市的她，今年才22歲，當年出道時因為脂粉未施的稚嫩臉龐引人注目，難得地鄰家氣質像是一塊未經雕琢的璞玉，因此被擁戴為岡山的奇蹟一般的存在。

櫻井日奈子IG近42萬追蹤。（IG截圖）

由於天生的甜美外型，櫻井日奈子還是學生時，就已在學校是相當有名的美少女，尤其是穿著高中校服的她，就跟你以前在校園中會特別注意的那種可愛女孩一樣，比起其他濃妝豔抹又過度打扮的網紅正妹，櫻井日奈子反而給人一種相當好親近的真實感。目前隸屬於經紀公司INCENT，年紀輕輕就主演過《橘子醬男孩》、《我的傲嬌男友》等多部青春校園電影，近期又推出話題新作《殺不了的他與死不了的她》，人氣更上一層樓，是一個讓人難以忽視的亮眼新星。

櫻井日奈子憑清純可愛的外型深受日本網民喜愛。（IG@sakurai.hinako_official）

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至於《殺不了的他與死不了的她》在日本到底有多紅？此劇改編自日本Twitter爆紅超催淚四格漫畫，日本觀眾評價高達91%催淚度，以笨拙卻惹人憐愛的角色以及經典台詞吸引廣大讀者，在日本推特上引起極大迴響與討論，故事描述六位不同愛情觀的少年少女們，在導演小林啓一改編之下，讓每個角色之間有了新的火花。

其中女主角就是由櫻井日奈子所飾演，擁有清新空靈長相的她，過去多半演出青春洋溢的女高中生，這次在新片一改過往陽光形象，變成一位習慣割腕自殘、被全班同學排擠的暗黑邊緣系少女，對此櫻井日奈子表示：「這個角色和我過去詮釋的形象完全不同，我很快就被這個角色的內心黑暗面所深深吸引，雖然笨拙卻散發出獨特的個人魅力，還有著像野生動物般的自然性格，相信觀眾可以在電影裡看到完全不一樣的我！」

《殺不了的他與死不了的她》由櫻井日奈子主演。（IG@sakurai.hinako_official）

好啦，介紹到這裡，我就廢話少說，直接附上她的IG跟新片預告，有興趣的人自己發摟一下吧！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：日本爆紅新生代女神！可愛系正妹「岡山的奇蹟」櫻井日奈子】