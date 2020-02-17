行山銀行｜老闆疑心重驚同事HomeOffice偷懶？專家教4招反客為主

近日網上熱議六名恒生銀行管理培訓生（MT），趁公司安排在家工作「偷雞」約行山一事招致滿城風雨。事後更有不少公司要求在家的員工，按時滙報工作進度。如果上司疑心重，驚同事 Home Office 偷懶而經常奪命追魂 Call 點算好？有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」教一眾職場小薯4招反客為主！

武漢肺炎疫情持續，政府及不少公司都安排員工在家工作（work from home）以減低傳染機會。但有時候 Home Office 分分鐘忙過返工，有網民開Po大呻「在家Home Office但上司一早打嚟想點？」。

面對疑心病末期的上司，天天奪命追魂 Call ，一眾打工仔應如何自救？企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」笑言，「如果你老闆係個左手信唔過右手嘅人，都願意畀你 work from home，基本上佢都係迴光返照，都知道咁樣係唔容易」，Son姐又分享4招對付煩膠老細，助職場小薯反客為主。

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可以在家工作就等於「一天都光哂」？有不少打工仔在網上開PO，大呻Home Office辛酸。有網民指Home Office 比在辦公室工作更辛苦，因為跟同事的交流很少，很多東西都會產生誤會，更重要的是，老細們都會假設他們是全天候上班，有開工冇收工。

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