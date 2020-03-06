山本美月變理想男友？「反串」著西裝男女通殺　網民：腿太長了吧

從日本知名女性時尚雜誌「CanCam」專屬模特兒出道、被公認擁有一張端莊秀麗臉蛋的28歲女演員山本美月，帶有一種混血兒氣質的五官時常被網友讚美「她的神情總像小動物般惹人憐愛」。山本美月曾經參演知名電影《聽說桐島退社了》、《貞子vs伽椰子》和真人版《黑執事》，更曾加入高收視率日劇《派遣女醫X》、《謊言戰爭》大小姐、《刑警弓神》駭客冰川和美、《基度山伯爵-華麗的復仇-》等諸多角色，讓她躍升為時下炙手可熱的戲劇女演員。

山本美月（IG@Kazuki_nagayama）

不過現在過往總是在各大電影和日劇擔任亮眼女配角的山本美月，這一次居然以男裝方式嶄新登場了！換了一頭全新俐落短髮造型，山本美月還穿上了整套合身西裝，身高167公分的她擁有著絕佳身材比例，讓她在西裝褲底下的修長雙腿令許多網友驚艷不已。

山本美月這一套男裝造型曝光之後，立刻引爆日本網友瘋傳並紛紛讚美：「這腿也太長了吧！果然人美穿男裝也好看」、「完全擊敗許多傑尼斯男偶像」、「對於女性來說，這簡直就是理想型！」、「第一眼覺得就是個美形大帥哥，沒想到是個女孩子」。

山本美月西裝打扮喪吸女粉絲。（IG@mizuki_yamamoto_official）

原來山本美月之所以突然穿上整套筆挺西裝、換了一頭俐落短髮，是為了拍攝她在日本電視台首度擔任第一主角的日劇《午餐聯誼偵探～戀愛與美食與解謎～》，新造型讓許多粉絲都開始直呼她是：「帥哥！イケメン！」你是否也重新發現了這位知性女演員的新魅力了呢？

山本美月是不少男生心目中的女神。（IG@mizuki_yamamoto_official）

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