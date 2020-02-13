謝和弦混血人妻未離婚卻另結新歡？Keanna IG回應竟然係…

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台灣男星謝和弦爆出吸食大麻事件後，連帶也扯出小三莉婭，還吵著要與正宮Keanna離婚，夫妻倆更透過社群隔空嗆聲。昨（12日）Keanna在IG曬出新曲歌詞，內容中更提到一名有酒窩的雙魚座男孩，網友們紛紛猜測她是否有新歡，她則親自回應該傳聞。

網友猜測Keanna另結新歡。（IG@keanna_taiyh）

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Keanna分享新歌歌詞，寫下：「偷偷寫給你的。喜歡喝薄荷茶的雙魚座酒窩男孩，雖然一小時內就寫好，但國王還是初學者請大家多多指教啊啊」，最後更寫道：「怎麼會，一眼瞬間，I think I fell in love，你說話好輕，眼神好柔」，疑似隔空告白新歡。

Keanna分享新歌歌詞。（IG@keanna_taiyh）

許多網友看完紛紛猜測Keanna已有新歡，還有網友在下面留言：「有不好的留（流）言傳出來，（還沒離就有男友），我還是相信有三觀的妳」。對此，Keanna則出面澄清：「我沒有男友，只是在寫詞」。

照片中人只是Keanna的發聲老師。（IG@keanna_taiyh）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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