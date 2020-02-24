一罩難求、返工好緊要　本土插畫家超浮誇畫出15種香港人日常

HOME OFFICE、一罩難求、打風都要返工，不少香港人都經歷過，有本土插畫家，用特別的誇張畫風，畫出香港人的日常。

近日網上瘋傳FACEBOOK專頁「職人阿港」一系列關於打工仔拼死返工的插圖，畫中打工仔遇上天災、哥斯拉、瘟疫，甚至世界末日都要返工，引起不少網民共鳴。另外，他亦有一些以搞笑浮誇的手法，畫出關於香港人日常的作品，例如一罩難求、廁紙之亂等。

一個口罩足以引起混亂。(職人阿港)

「職人阿港」專頁創作者Tik ka，接受《開罐opener》訪問時表示，系列爆紅屬無心插柳之作。他表示自己已經home office了5、6年，並不時反思工作的意義，直到今年一月，醫護發起罷工引起極大爭議，令他的感覺更加強烈，因而催生出這一系列的返工作品，他希望藉作品引起受眾思考「返工係咪真係咁緊要？」同時刺激他創作之後一系列生活日作品。

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Tik ka指出，自己經歷過不短的打工仔生涯，有感現代社會中的老闆不珍惜員工，所以毅然辭工自己進行創作，「做自己想做嘅事」，而「職人阿港」只是他最新的創作項目，因返工系列爆紅，更引來商業合作機會，亦令他始料不及。

職人阿港 facebook專頁

同場加映：

近日網上流傳一篇文章，利用不同科學理論，諷刺中國對抗肺炎不力，同時有組織干預救援物資，以及民眾的古怪心態。種種理論放諸香港，竟然也出奇地符合，例如不少人會人云亦云，人搶你又搶；有些口罩會不知所蹤，或者出現在不應出現的地方…

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