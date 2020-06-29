Return Offer｜專家教3招Intern轉長工　別介意做跑腿│BetterU#39

現在正是實習的季節，因受疫情影響，不少大學生都反映好難揾intern, 難得揾到當然要好好珍惜工作機會和累積經驗。不少學生都希望完成實習之後可以有Return Offer，留在公司做兼職，甚至轉為全職，這樣就不用為工作而奔波了！

十八廿二，黃金歲月。不過成人禮後問題天天都多，小至謝師宴如何襯衫化妝靚盡全場，大至讀書出Pool結婚搵理想，全部都無從入手，疑惑一籮籮！

《BetterU》為各位半熟男女做明燈，我摩卡少女會邀請專家解答疑難，健康美容、校園生活、拍拖好去處統統為你張羅！有疑問即刻電郵至opener@hk01.com，後生仔唔使怕羞！

實習生在公司總是負責簡單的跑腿、影印工作。（《無法成為野獸的我們》劇照）

專家啊！請拯救大家的Return Offer！摩卡少女就請教有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」，以經驗之談教一眾Intern寶寶如何開口問Return Offer安排！

👇👇👇點擊圖片看實習點開口問Return Offer👇👇👇

+ 3 + 2

不管大家是否喜歡實習期間的工作內容，Son姐都勸喻學生們當成「歷險探索」，打開心扉盡力完成工作：「如果不能夠Do what you love，不如Love what you do。」不要浪費這一個機會與經歷。想知日後見工CV上Intern一欄可以怎寫？

👇👇👇點擊圖片看CV Intern點樣寫👇👇👇

想知全部竅門，點擊看內文！👉👉【Intern無建樹？CV專家教5招放大經驗 執文件應點寫？│BetterU#10】