Intern無建樹？CV專家教5招放大經驗　執文件應點寫？│BetterU#10

十八廿二，黃金歲月。不過成人禮後問題天天都多，小至謝師宴如何襯衫化妝靚盡全場，大至讀書出Pool結婚搵理想，全部都無從入手，疑惑一籮籮！《BetterU》為各位半熟男女做明燈，我摩卡少女會邀請專家解答疑難，健康美容、校園生活、拍拖好去處統統為你張羅！有疑問即刻電郵至opener@hk01.com，後生仔唔使怕羞！

公司又怎會讓實習生做「大Project」！在大家的印象中，實習生都是影影印、當當跑腿，主要任務和目的就是感受全職氣氛，這樣可以怎樣寫上CV？又可以如何從芸芸畢業生中突圍而出？

很多人的Intern工作就是跑跑腿。（《我要準時下班》劇照）

專家啊！請拯救大家的CV！摩卡少女就去請教專門幫人寫CV的CV Pro創辦人Kath Cheung，教大家5招放大及善用自己的實習經驗！

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「Internship一行，應該在CV上留多少年？」

另外，不少人都好奇，到底Internship一行，應該留在CV上多少年？在全職工作多少年之後應該將Internship從CV中剔除？Kath就建議大家畢業之後，Internship一行可以留兩至三年，之後就不應繼續留在CV上，因為全職工作的經驗篇幅理應會累積並越來越多，可以取替Internship的位置。

不過假如實習的公司在行業內十分有地位，例如Google、阿里巴巴、或人稱「4A」的廣告公司等龍頭，則可以長久留在CV之上。

除了Intern經驗唔知點寫，其實在CV上大家常犯錯誤超多！原來字體都很重要？原來某些字詞絕對不應該出現在畢業生CV？

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想知其他常犯錯誤？睇全文啦！👍【CV常見7大低級錯誤 專家教你突圍 用錯字體都出事！│BetterU#6】