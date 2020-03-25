日本法律系肥仔用脂肪換取學歷　苦讀4年變纖瘦型男

人不作出犧牲，就不會得到任何回報， 想得到一樣東西，就必須付出同等的代價，這不只是煉金術的基本原則，也是這世界的真理－「等價交換」。

近日日本一位畢業生分享自己修讀法律後的身型變化，由一名肥宅變成纖瘦型男，令不少網民大為震驚。

谷口同學剛入學是仍是個肥仔。（Twitter@@Shu8__603）

這位男生叫谷口柊彌，於京都大學修讀法律，昨天正式畢業。有趣的是，他寒窗苦讀4年間，竟由一名胖子變成纖瘦型男。

他於Twitter分享入學跟畢業時站在同一位置所拍的照片，前後對比差超遠，他亦自嘲自己「用人性及脂肪作為代價，換取學歷以及大量法律知識。」

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谷口同學的推文其後被瘋傳，不少網民都大為震驚＂「果然用腦會消耗大量卡路里」、「這是同一個人？」、「這已經是轉生等級了」。

不過亦有眼利網民發現他修圖的痕跡，例如相片在相同的背景，卻變得東歪西倒及扭曲變形...

（Twitter@versus777777）

雖然有修圖，但谷口同學的確瘦了不少，看來法律系真的不是給一般人讀的啊...

Twitter原文

同場加映：

近日日本一位混血兒於電視節目分享他的減肥故事，由於他減肥後實在太帥，於網上引起不少話題。

（同場加映）

Lahat今年24歲，媽媽是日本人，爸爸是印度人，夫妻二人於愛知縣經營咖哩店，自小已有無限咖哩享用，加上爺爺嫲嫲的過份溺愛，令他養成暴飲暴食的習慣，到高中3年級已重達105kg（約232磅）。

投身社會1年後，他對公司一位新入職的女同事一見鍾情，可惜對方因為他太肥而拒絕他的告白，令他下定決心減肥，想要瘦身後再度告白...

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影片傳送門：【勵志】告白時因太肥被拒 105kg日印混血胖子勁減35kg變大帥哥